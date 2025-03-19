最狂兒童節！包圍屏東縣府 孩子做主體驗小小縣長

縣府不再是冷衙門！最狂兒童節，屏東縣長周春米今宣布，4月3日屏東縣府迎來大翻轉，當天上午10點到下午5點，讓孩子們盡情塗鴉、翻滾泥巴、還可體驗小小縣長就職、化身小小工程師、建築師、警察等，體驗24種闖關遊戲，探索各種可能。

這場前所未有的兒童節慶典堪稱全國首創，屏東縣府社會處表示，讓孩子擁有最大的發言權，不用門票，只要帶上好奇心與滿滿的電力，盡情探索城市的可能性。邀請每個家庭，一起來見證屏東縣「最狂兒童日」，讓孩子在遊戲中學習，讓童年充滿無限可能。

周春米今率領縣府24局處長或副處長宣布今年的兒童節活動，每個局處打造不同闖關活動。周春米說，「包圍縣府」不僅讓孩子歡樂玩樂，將抽象的政策理念轉化為生動遊戲，讓孩子從中學習與體驗。透過遊戲，孩子們能親眼看見並感受到政策如何影響生活，激發創意與公民意識。

「孩子最大、遊戲無限」，社會處表示，這次設計的遊戲多元，最受矚目包括，彩繪公車，孩子們可拿起畫筆，將屏東客運的公車變成巨型畫布，揮灑最童趣的藝術創作。還有地板塗鴉，縣府地板變成超大畫布。另外還有「勇者救援」，由消防局操刀設計，小小消防員換裝出勤，挑戰緊急救援。

周春米說，關卡設計有讓小朋友體驗「小小縣長就職」，孩子們穿上屏東縣政府背心，站在舞台上，模擬發表「施政宣言」，孩子是未來主人翁，讓他們來決定縣府樣貌。

「把城市的工作變成超好玩的遊戲！」小朋友開心說，社會處表示，讓孩子們從玩中學，體會到公共參與重要，一起創造未來城市藍圖。線上報名，前3400名可領取100元禮券，線上報名網址：https://www.accupass.com/event/2503050849141090715317?