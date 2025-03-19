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小琉球可換外幣了！ 明起琉球郵局提供5種外幣換匯
小琉球也可以換外幣了！隨著外籍遊客人數持續成長，中華郵政3月20日起正式在琉球郵局提供外幣兌換服務，可換外幣包含美元、日圓、歐元、人民幣、港幣5種，希望解決外國旅客換匯不便問題，提升小琉球旅遊的便利性與國際友善度。
小琉球近年來觀光極夯，不但國人喜歡前往旅遊，也吸引許多外籍旅客造訪。根據大鵬灣國家風景區管理處統計，2023年造訪小琉球外籍旅客為2萬7119人次，2024年增加到6萬6432人次，為前年的2.45倍，成長驚人。
不過島上卻沒有提供外幣兌換服務的金融機構，外籍遊客需提前在本島兌換台幣，但常有台幣花光了，卻無處可換的困擾。經觀光業者與交通委員、鵬管處、觀光署及中華郵政爭取後，最終共同促成此項服務實施。
琉球郵局表示，不但外籍旅客有換匯需求，本地的商家及民眾也同樣有需求，經評估後決定開設換匯業務，希望讓遊客及鄉親換匯更便利。鵬管處表示，郵局提供外幣兌換服務不僅帶給外籍遊客更順暢的旅遊，也有助促進在地商家收益與觀光產業發展。
未來鵬管處也將持續推動更多國際旅遊友善措施，希望吸引更多外籍旅客，將小琉球成打造為更具吸引力，國際性的低碳海洋觀光勝地。
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