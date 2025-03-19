高雄大樓外牆修繕補助最高核發30萬 放寬補助對象

高雄市工務局今年延續辧理公寓大廈外牆飾材修繕補助，每件每平方公尺最高補助金額4500元，最高不超過30萬元，受理期間為3月5日至12月5日止，只要在受理截止日前修繕完成並向工務局提出申請就可獲得補助，歡迎符合資格的大樓管委會或管理負責人把握機會申請。

工務局長楊欽富表示，該補助於去年即開始公告受理，考量大廈外牆改善議題需提至區分所有權人會議決議後，才能進行改善工程，流程費時冗長，多數大樓難以於去年提出申請，同時為保障本市5樓以上的大樓外牆飾面剝落修繕安全，今年一併延長補助期限、放寬申請資格及提高補助金額，期能維護本市外牆的公共安全。

工務局表示，本年度放寬補助對象為本市103年12月31日（含當日）前取得使用執照，且為5層以上完成報備的管理委員會或管理負責人公寓大廈之非公有建築物，於今年12月5日前完成外牆劣化飾面剔除並使用水泥砂漿（塗料）粉刷及防水塗料處理者，得就已修繕範圍申請補助。

工務局進一步說明，本次補助費用為依實際修繕金額覈實補助，前已獲得本府及其他機關申請相同性質的補助不予重複補助，有意願申請或對申請程序疑慮的大樓，可電洽工務局建築管理處。