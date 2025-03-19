麟洛鄭成功廟 棚架空間改新貌

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間昨啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用，為傳承麟洛特有文化，設遶境陣頭陳列室與王爺奶奶回娘家藝術裝置。

屏東縣政府與客家委員會推動麟洛鄉鄭成功廟棚架下的生活空間計畫，昨在縣長周春米、客委會產業經濟處副處長金玉珍等人見證舉行啟用典禮，鄉親看到嶄新空間都超開心。

麟洛關懷據點馮老師說，空間很棒，之前都在帳篷底下教學很熱，現在的空間很涼爽又明亮。

縣府客家事務處指出，新建工程以鄭成功廟舊棚架為主要空間營造範圍，包括新建鋼棚、廣場、陳列室、廁所及圖書館防水改善，縣府向客委會爭取經費，1561萬元建造完工。

周春米說，鄭成功廟是客庄重要生活空間，工程在2021年得到客委會補助，考量需兼顧孩子、長輩活動使用，主體建築多次變動設計，終於在2023年7月動工、今年完工，除延續鄭成功廟為宗教文化信仰中心，室內多功能場域便於社區使用，棚架後方圖書館，因建築老化需修繕，透過工程優化空間。

客務處說，以打傘遮蔭概念為設計，棚架以百葉窗與複層鋼板設計，搭配電力通風扇，提高通風與耐熱性能，並有照明系統。棚架前方禾埕空間地磚以圓形排列，以「源起、圓起、緣起」六堆聚落開拓歷史意涵。