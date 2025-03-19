高雄車站個別招商  民代憂難串聯

高雄車站廣場和天棚去年底啟用，周邊部分工程和商業、旅館大樓仍施工，商業大樓已公告招商，採20年租金底價1.5億元遴選標租，旅館大樓預計下半年招商。民代憂個別招商成多頭馬車，無法塑造車站品牌，串聯周邊商圈恐有難度。

台鐵辦理高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案公告招商，6月4日截止收件，地上9層、一樓平面7間獨立店面、地下一層和地下三層共1.62萬坪樓地板面積出租，盼引進民間企業經營商辦、商場和飯店，20年租金底價1.5億元，可優先延長10年共2次，權利金依不同級距營業收入和百分比計算。

商業大樓施工中，鐵道局預計下半年完工後點交給台鐵，飯店大樓預定下半年公告ROT招商。市議員張博洋說，車站捷運商場、停車場、商業大樓、旅館大樓都單獨招商，恐無法打造具識別度車站品牌。他舉例，日本大阪車站是聯合9家民營企業合資開設開發公司，負責車站規畫，交通部應成立車站平台，開放業者討論。臉書高雄好過日也貼文指，車站商業環境將變成「三頭馬車」，除商業大樓，高捷招租的高雄車站一番街由動漫、美食商家進駐，台鐵自主管理的售票區、下沉廣場等區域也有招商商機。

台鐵表示，高雄車站具雙鐵共構優勢，台鐵已將車專4（台鐵行控中心）、車專5（鐵路警察局）委由市府辦理公辦都更，開發串聯周邊商圈；經發局表示，會協助招商，提升人潮與商業活力，商業大樓預計第3季與得標廠商簽約，下沉式廣場已評估標租，先引進攤車。