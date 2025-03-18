高雄文資月3/29登場 逾50場活動串連9大文化場館

2025年高雄文資月將於29日登場，4月將串連黃埔新村、台灣鳳梨工場、原愛國婦人會館、鳳儀書院等，策劃演唱會、講座、走讀、市集等逾50場活動，活動將於21日下午2時開放報名。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄2022年開始策劃文資月活動，除呼應國際上對於古蹟遺址的保存外，希望更多人走入高雄文資場館，讓大家看到這座城市的歷史底蘊。

今年的文資月共有3大主題，包含呼應位於大樹區的台灣鳳梨工場建成百年的「罐藏百年」系列活動、巡禮高雄現代化起點的「哈嗎星拾光派對」與今年文資月的主場黃埔新村「眷村聽歌：港都金曲再現」，用流行音樂與眷村對話。

文化局說明，「眷村聽歌：港都金曲再現」是今年文資月主場活動，在4月13、19及20日於黃埔新村打造金曲盛宴，邀請歌手陳昇、王中平、周治平、方季惟、金智娟、黃子軒、馬念先、八十八顆芭樂籽、國語作業簿DJ賴皮等，來一場與眾不同的眷村流行音樂盛典。

此外，文資月也以「哈嗎星拾光派對」展開一場高雄哈瑪星的歷史風華散策。4月3至6日，打狗英國領事館將進行小手牽大手歷史大冒險，透過問答手冊學習英領館的歷史，也配合AR系統看到古蹟新舊差異，提升更良好的今昔對比體驗。在原愛國婦人會館展開一場哈瑪星系懷舊童玩節；4月11、12日將展開鹽埕老屋再生創意繪畫活動。

台灣鳳梨工場今年迎來百年的時刻，在兒童節連假有各種體驗活動，包括「小小場長的考驗」及手作鳳梨萬花筒，也邀請教授王御風說百年鳳梨工場與台灣食品發展背後的足跡故事。

文化局表示，2025年高雄文資月「歷史春遊」串聯台灣鳳梨工場、打狗英國領事館、原愛國婦人會館、逍遙園、旗山車站、旗山生活文化園區、黃埔新村、舊三和銀行-新濱．駅前、鳳儀書院等9大場館園區，推出精彩活動，另有好康COUPON等大家來拿。