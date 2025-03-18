全國原民運3/21高雄開幕 市府加碼獎金盼創佳績

全國原住民族運動會睽違20年再度由高雄舉辦，21日將舉行開幕典禮，市府今天舉辦聖火傳遞暨高雄代表隊授旗儀式。另為鼓勵選手，更加碼奪牌獎金，盼壯大地主隊氣勢勇奪佳績。

全國原住民族運動會聖火傳遞暨高雄市代表隊授旗儀式，今天在高雄市政府四維行政中心舉辦，由高雄市副市長李懷仁代表迎接聖火並將會旗交予蟬聯2屆慢速壘球冠軍的王志華，眾人隨揮舞旗幟高喊「高雄隊拿冠軍」，現場氣氛熱鬧。

李懷仁表示，這次個人金牌獎金加碼到新台幣15萬元，團隊金牌獎金加碼到每人5萬元，且這次高雄隊職員及選手合計超過800人，是人數最多的一屆，派出這麼多精銳運動員，就是希望能將總冠軍留在高雄。另外，後續還有開幕與嘉年華等活動，會持續推廣原鄉觀光，傳遞原鄉之美。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，今年賽事加入舉重項目，高雄有不少舉重好手，可說是「舉重金庫」，非常有信心可以拿金牌。另柔道、跆拳道也曾創下佳績，在棒壘球公開男子組部分則是連續2屆拿下全國冠軍，這次將力拚3連霸，再加上市長陳其邁提高組訓經費及奪牌獎金，盼高雄隊再創佳績。

高雄市原民會指出，今年運動會4日在桃源區辦理取母火儀式，由市府各局處及各族群委員組成「TAKAO熱血聖火隊」，從屏東啟程往東，再北上並往西前進及踏足外島，耗時約1週在全國傳遞聖火並於今天返回高雄，21日將在高雄巨蛋舉辦開幕典禮，傳統項目將在茂林、桃源及那瑪夏區舉辦，歡迎民眾屆時到場觀賽，同時欣賞高雄原鄉美景。