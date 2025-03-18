「欠缺完整規劃」！高雄車站大樓個別招商 恐難振興經濟

高雄車站歷經20年工程，廣場和天棚於去年底啟用，但周邊工程和2棟大樓（商業、旅館大樓）仍在施工，其中商業大樓已公告招商，將採20年租金底價1.5億元，旅館大樓則預計下半年招商；但民代擔心個別招商將形成多頭馬車，無法有完整規劃和塑造車站品牌，串聯周邊商圈恐有難度，招商是否成功也有疑慮。

台鐵辦理「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」公告招商，6月4日截止收件，日前舉辦說明會，租賃標的物為地上9層大樓，一樓平面7間獨立店面、地下一層和地下三層，1.62萬坪樓地板面積盼引進民間企業經營商辦、商場和飯店；20年租金底價1.5億元，可優先延長10年共2次，權利金依不同級距營業收入和百分比計算。

目前商業大樓仍在施工，內部遍佈工程物件、雜物落塵，鐵道局預計下半年完工後才點交給台鐵營運，飯店大樓則預定下半年公告ROT招商。市議員張博洋表示，高雄車站捷運商場、停車場、商業大樓、旅館大樓為單一招商標案，無法整合之下，就無法打造具識別度的強大車站品牌，商業大樓如今「單獨招商」恐難以與周邊商圈相互串連、形成商業聚落，即便車站每日人流增加，若無法吸引人潮至商業大樓消費，或出站到周邊商圈駐足，車站周遍經濟仍難以振興。

「高雄綠之丘不應是讓人拍照打卡完就離開的景點！」張博洋舉例，日本大阪車站招商時就聯合9家民營企業合資開設開發公司，包括不動產、開發商、百貨業、工程公司等共同負責車站整體規劃，創造統一的品牌識別；台灣交通部應成立高雄車站平台，開放各業者討論，希望中央不要保持舊有開發思維，糟蹋高雄耗時多年的重大建設。

臉書高雄好過日表示，高雄車站商業環境將變成「三頭馬車」，除了高捷商場出租給墨凡開設877坪的高雄車站一番街，車站南北兩側還有1300坪空間將有動漫、美食商家進駐，而高達1.6萬坪的商業大樓將在6月截止收件，最後台鐵自主管理的售票區、下沉廣場、天棚等區域也有商業機能可能性。

台鐵公司表示，高雄車站具雙鐵共構優勢，具交通便利性，每天約5萬人旅次，台鐵已將車專四（台鐵行控中心）、車專五（鐵路警察局）委由高雄市府辦理公辦都更，希望透過招商開發，串聯周邊商圈，此案所處地段具有商業機能活絡度及休閒娛樂功能，對於招商成果、打造車站城市門戶意象具有足夠信心。