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高捷岡山車站跨站天橋銜接台鐵平台 開放通行

中央社／ 高雄18日電

高雄捷運岡山車站跨站天橋開放通行後，銜接台鐵月台工程近期完工，日前正式開放乘客通行，讓承客能直接從跨站天橋進入台鐵站內，可串聯前後站無縫轉乘。

高捷岡山車站跨站天橋開放通行後，民眾反映希望天橋除提供岡山火車站前後站通行便利性，更期待後續銜接平台能儘速施作完成，開放直接從跨站天橋進入台鐵站內。

高雄市捷運工程局今天新聞稿表示，捷運施工團隊聯手台鐵公司加強合作，在不影響台鐵營運下加強趕工施作，順利在近期完工。捷運局邀台鐵公司等單位現場勘查點交相關設施後，台鐵公司日前正式開放銜接平台給乘客通行。

捷運局說明，銜接平台涉及台鐵公司所需空間規劃及售票驗票設施安裝等介面工作，施工上需較跨站天橋更長時程。經與台鐵公司溝通空間配置及趕施工進度縮短施工期程，今後開放乘客直接從跨站天橋進入台鐵站內，串聯前後站無縫轉乘，增加搭乘便利性，提高大眾運輸使用率。

台鐵 岡山車站 高雄捷運

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