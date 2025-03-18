屏東麟洛鄭成功廟旁生活空間啟用 增設「王爺奶奶回娘家」文藝裝置

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用，為傳承麟洛特有文化，設遶境陣頭陳列室與王爺奶奶回娘家藝術裝置。

屏東縣政府與客家委員會推動「麟洛鄉鄭成功廟棚架下的生活空間計畫」，18日在縣長周春米、客委會產業經濟處副處長金玉珍、民意代表與鄉親的見證下舉行啟用典禮，鄉親看到嶄新空間，大家都超開心。

麟洛鄉關懷據點的馮老師說，這裡的空間很棒，之前都在帳篷底下教學真的很熱，現在的空間很涼爽又很明亮。

客務處指出，新建工程以鄭成功廟舊棚架為主要空間營造範圍，包括新建鋼棚、廣場、陳列室、廁所及圖書館防水改善，縣府向客委會爭取經費，1561萬元建造完工。

周春米說，鄭成功廟是客庄重要生活空間，工程在2021年得到客委會補助，考量需兼顧孩子、長輩活動使用，主體建築多次變動設計，終於在2023年7月動工、今年完工，除延續鄭成功廟為宗教文化信仰中心，室內多功能場域便於社區使用，讓鄉親有更穩固、更安全集會場所，兼具美觀寬敞開放設計也能作為其他鄉鎮新建風雨球場參考。

周春米說，多功能棚架旁側邊設陳列室，東港鎮有王船文化館、麟洛鄉有鄭成功廟繞境陣頭陳列室，讓遊客、回鄉遊子了解地區宗教文化典故；棚架後方圖書館，因建築老化亟需修繕，透過工程同步優化空間環境，重拾地方讀書風氣及文化涵養。

客務處表示，本新建工程以打傘遮蔭概念為設計主軸，棚架以百葉窗與複層鋼板設計，搭配電力通風扇，提高通風與耐熱性能，並有照明系統、公廁，營造舒適環境。棚架前方禾埕空間，地磚以圓形排列，以「源起、圓起、緣起」六堆聚落開拓濫觴的歷史意涵，營造客庄聚落，有其源起、傳承與發揚的獨特意義。