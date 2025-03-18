快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東麟洛鄭成功廟旁生活空間啟用 增設「王爺奶奶回娘家」文藝裝置

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，為傳承麟洛特有文化，一旁增設遶境陣頭陳列室。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，為傳承麟洛特有文化，一旁增設遶境陣頭陳列室。記者劉星君／攝影

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用，為傳承麟洛特有文化，設遶境陣頭陳列室與王爺奶奶回娘家藝術裝置。

屏東縣政府與客家委員會推動「麟洛鄉鄭成功廟棚架下的生活空間計畫」，18日在縣長周春米、客委會產業經濟處副處長金玉珍、民意代表與鄉親的見證下舉行啟用典禮，鄉親看到嶄新空間，大家都超開心。

麟洛鄉關懷據點的馮老師說，這裡的空間很棒，之前都在帳篷底下教學真的很熱，現在的空間很涼爽又很明亮。

客務處指出，新建工程以鄭成功廟舊棚架為主要空間營造範圍，包括新建鋼棚、廣場、陳列室、廁所及圖書館防水改善，縣府向客委會爭取經費，1561萬元建造完工。

周春米說，鄭成功廟是客庄重要生活空間，工程在2021年得到客委會補助，考量需兼顧孩子、長輩活動使用，主體建築多次變動設計，終於在2023年7月動工、今年完工，除延續鄭成功廟為宗教文化信仰中心，室內多功能場域便於社區使用，讓鄉親有更穩固、更安全集會場所，兼具美觀寬敞開放設計也能作為其他鄉鎮新建風雨球場參考。

周春米說，多功能棚架旁側邊設陳列室，東港鎮有王船文化館、麟洛鄉有鄭成功廟繞境陣頭陳列室，讓遊客、回鄉遊子了解地區宗教文化典故；棚架後方圖書館，因建築老化亟需修繕，透過工程同步優化空間環境，重拾地方讀書風氣及文化涵養。

客務處表示，本新建工程以打傘遮蔭概念為設計主軸，棚架以百葉窗與複層鋼板設計，搭配電力通風扇，提高通風與耐熱性能，並有照明系統、公廁，營造舒適環境。棚架前方禾埕空間，地磚以圓形排列，以「源起、圓起、緣起」六堆聚落開拓濫觴的歷史意涵，營造客庄聚落，有其源起、傳承與發揚的獨特意義。

為傳承麟洛鄉文化故事，棚架側邊設繞境陣頭陳列室，除展示及保存具有價值性或特殊性文物，增設以「王爺奶奶回娘家（九如王爺奶轉後頭）」的文化故事藝術裝置，增添空間營造趣味性。

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用，麟洛國小合唱團學童擔任開幕演出。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用，麟洛國小合唱團學童擔任開幕演出。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，縣長周春米（右四）、議員何春美（右一）、宋麗華（右二）、麟洛鄉長鍾慶平（左二）、立委鍾佳濱（左一）出席啟用儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，縣長周春米（右四）、議員何春美（右一）、宋麗華（右二）、麟洛鄉長鍾慶平（左二）、立委鍾佳濱（左一）出席啟用儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜間安心使用。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 鄭成功

延伸閱讀

屏東鄭成功廟生活空間啟用 周春米：凝聚客家感情

紐西蘭羅托路亞市長拜會屏縣府 深化南島文化等合作

台電核三廠火警檢討 周春米要求建立即時通報機制

周春米東京推薦屏東好物 巧克力、醬油、黑芝麻讓人驚豔

相關新聞

屏東麟洛鄭成功廟旁生活空間啟用 增設「王爺奶奶回娘家」文藝裝置

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟是鄉內信仰中心，鄭成功廟棚架下生活空間今啟用，以打傘遮蔭概念為設計主軸，設有電力通風扇、照明系統，夜...

高雄市長陳其邁參訪NVIDIA總部 今年將啟動智慧醫療領域合作

高雄市長陳其邁率隊訪美，今天參觀輝達（NVIDIA）全球總部，並與 NVIDIA 機器人技術與邊緣人工智慧事業及全球 A...

市長陳其邁率團訪美國輝達總部 盼助力高雄AI領先地位

高雄市長陳其邁今天率團訪問輝達（NVIDIA）全球總部，與AI計畫副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權AI計畫的進展與合作...

高雄岡山車站跨站天橋能銜接台鐵 供旅客「無縫轉乘」

高雄岡山車站跨站天橋去年6月底開放通行，解決當地多年來需使用地下道至前站搭車的困擾，但民眾仍反應希望跨站天橋能與台鐵設置...

影／高雄內門宋江陣28日開鑼 11隊伍搶216萬元獎金

今天是農曆2月19日「觀音佛祖」生日，高市觀光局宣布，2025高雄內門宋江陣3月28日在順賢宮開鑼，系列活動舉辦至4月6...

影／維護人員安全 國研院海洋中心今啟用溫鹽深儀專屬施放系統

國研院海洋中心歷經3年多建置、測試及修正，今天正式啟用「溫鹽深儀專屬施放系統」，是台灣研究船首例，不但可大幅提高「溫鹽深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。