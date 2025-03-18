高雄市長陳其邁參訪NVIDIA總部 今年將啟動智慧醫療領域合作

高雄市長陳其邁率隊訪美，今天參觀輝達（NVIDIA）全球總部，並與 NVIDIA 機器人技術與邊緣人工智慧事業及全球 AI 計畫部門高層會面，雙方聚焦智慧高雄燈塔計畫。陳其邁透露，市府計畫於今年啟動智慧醫療領域合作，邀請四大醫學中心參與，期盼高雄成為全球AI領先城市。

去年12月，高雄市政府宣布與 NVIDIA、中華電信及 Linker Vision 合作推動「智慧高雄燈塔計畫」，盼建立屬於高雄的主權式AI。

陳其邁指出，常有颱風襲台且全球面臨極端氣候威脅，大型語言模型與多模態模型的訓練資料多來自全球，且以英文為主，希望建立屬於台灣的AI系統，確保自主性。此外，AI 解決方案需要本地資料進行訓練，以減少偏差。

陳其邁說，本次攜手NVIDIA，可獲得GPU 算力與 AI 技術支持，為高雄打造高效能運算平台，加速 AI 模型訓練與創新應用；市府計畫於今年啟動智慧醫療領域合作，邀請四大醫學中心參與，成立聯邦式學習平臺，擴大智慧醫療的應用範疇。