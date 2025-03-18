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看陣頭、吃辦桌 高雄內門宋江陣3/28登場

中央社／ 高雄18日電

2025高雄內門宋江陣活動將於28日起在內門順賢宮登場，市府觀光局今天舉行記者會，邀總舖師湯富隆等人帶來「宋江大宴」上菜秀，歡迎民眾到內門吃辦桌、看陣頭。

高雄市政府觀光局今天舉行2025高雄內門宋江陣活動記者會，宣告活動將於3月28日至4月6日在內門順賢宮登場。

今天記者會由中華藝校藝陣街舞開場，接著由象徵內門傳統武陣代表「順賢宮宋江陣」與創意宋江陣頭代表「台南大學」尬陣交流，並由高市府秘書長郭添貴、內門順賢宮董事長黃文正等人為頭旗結綵。

此外，今年掌鼎總舖師湯富隆與4名徒弟攜手帶來精彩「宋江大宴」上菜秀，象徵「總舖師原鄉」內門好手藝的世代相承。

郭添貴表示，「高雄內門宋江陣」活動自2001年開始舉辦，今年邁入第25年。今年的比賽隊伍來自全台各校及民間社團共計11支隊伍，歡迎民眾到高雄內門為比賽隊伍加油打氣，觀賞宋江陣頭大賽。

黃文正說，今年宋江陣活動將於3月28日晚間開幕，除以最高規格古禮「青刀巷」迎接貴賓，並首次邀請為媽祖遶境開路的大甲鎮瀾宮哨角隊共襄盛舉。另外也規劃煙火秀、藝陣嘉年華及文史導覽小旅行等活動。

觀光局長高閔琳表示，內門有底蘊深厚的藝陣文化，同時也是「食神之鄉」，總舖師功夫手路菜及最具南台灣特色的辦桌文化，每年均吸引大量民眾、甚至固定的粉絲饕客訂席品嚐。

高閔琳提到，今年「宋江大宴」由內門南海紫竹寺主委、在地知名總舖師湯富隆掌鼎。除了宋江大宴，還有「藝陣嘉年華」及「文史導覽小旅行」，歡迎民眾到內門順賢宮參香祈福，體驗內門最在地的文化。

觀光局說明，「宋江大宴」於3月29、30日、4月3、4、5日共5天開桌，民眾可透過網路（https://reurl.cc/vplqga）、電話（07）6673305或LINE（@neimen264）訂席；訂席以桌為單位，每桌新台幣1萬2000元。

另外，為便利遊客前往觀賽，活動期間也提供交通接駁服務，相關資訊可上「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁及「高雄旅遊網」查詢。

內門 宋江陣 觀光局

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