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陳其邁率團訪美國輝達總部 盼助力高雄AI領先地位

中央社／ 高雄18日電
高雄市長陳其邁今天率團訪問輝達（NVIDIA）全球總部，與AI計畫副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權AI計畫的進展與合作機會。聯合報系記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天率團訪問輝達（NVIDIA）全球總部，與AI計畫副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權AI計畫的進展與合作機會。聯合報系記者郭韋綺／攝影

高雄市長陳其邁今天率團訪問輝達（NVIDIA）全球總部，與AI計畫副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權AI計畫的進展與合作機會，明天將參加GTC大會重頭戲、輝達執行長黃仁勳主題演講。

高雄市經發局發布新聞稿表示，陳其邁在台灣時間18日清晨率團訪問輝達全球總部，聚焦智慧高雄燈塔計畫（Lighthouse Project）。陳其邁與NVIDIA機器人技術與邊緣人工智慧事業部門副總裁及全球AI計畫副總裁會面，深入討論智慧大高雄主權AI計畫的進展與合作機會，期望助力高雄邁向全球AI領先城市地位。

陳其邁表示，運用前瞻AI算力與推論模型技術來針對天然災害、交通安全與產業運營進行監管及預測，是讓城市有效治理與降低災害影響的重要工具。

陳其邁會中舉例，台灣周邊鄰近國家，常有颱風侵襲，但隨極端氣候變化，災害影響多有變化，公部門需要新方法才能有效解決新的危機。目前大型語言模型與多模態模型的訓練資料多來自全球，且以英文為主，但台灣擁有獨特的語言與文化，主權AI的目標是建立屬於台灣在地的AI系統，確保自主性、有效減少偏差。

經發局說明，高市府目前與輝達、中華電信及鑫蘊林科（Linker Vision）合作推動「智慧大高雄主權AI計畫」，市府在此計畫中不僅是最終用戶，還在政策支持、場域指定及數據取得方面發揮關鍵作用，並協調國公營企業，共同推進智慧城市服務的應用與實施。

陳其邁進一步指出，此次攜手輝達，為高雄快速打造高效能運算平台，助力加速AI模型訓練與創新應用。目前已在交通、水情、港務及大型活動人流導引等治理實務上取得初步成效，並計畫於今年啟動智慧醫療領域合作，攜手高雄4大醫學中心，成立聯邦式學習平台。

今天活動由輝達全球副總裁親自帶領市府團隊參訪總部，總部建築設計以三角形為基礎，象徵圖形處理單元（GPU）的運算架構，並採用自然採光與節能技術，內部規劃開放式與綠化空間，體現永續發展理念。無隔間的辦公空間設計則鼓勵跨部門協作與交流，有效提升創新效率，展現輝達獨特企業文化。

陳其邁明天清晨（美西時間18日）將率隊參加黃仁勳主題演講，並參觀鴻海、和碩等企業展位，深入了解台美AI產業的最新趨勢與技術突破。

主權 輝達 陳其邁

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