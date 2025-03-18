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高雄兒童藝術節 600偏鄉學生用樂高拼巨型地標

中央社／ 高雄18日電

「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」17日至25日從偏鄉出發，學生以樂高積木打造高雄風光、農作，600名偏鄉學生共組96塊高雄地標景觀版圖，兒童連假將於衛武營藝文中心展出。

高雄市教育局表示，「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」正式啟動，其中「偏鄉兒童創作坊」在17日至25日展開，首站在甲仙國小與杉林區月美國小登場，透過樂高認證大師黃彥智設計指導，孩子在樂高積木拼砌中認識家鄉。學生直呼很有趣，「原來樂高可以拼成鳳梨，還能組出甲仙大橋。」

教育局說明，此次活動設計以高雄地標與特色景觀為主題的線稿，並將整幅作品拆分為96塊版圖，讓來自12所偏鄉學校約600名學生共同拼砌。最終完成的巨型版圖，將在4月3日至6日於高雄衛武營藝術文化中心展出。

教育局長吳立森表示，今年特別選偏鄉學校作為起點，希望讓學童在兒童節期間獲得獨特的快樂學習體驗，更透過樂高積木培養創意思維、團隊合作能力與對家鄉的認同感，讓孩子發揮潛能、勇敢追夢。

高雄市偏遠教育資源中心召集人、甲仙國小校長陳姚如表示，學童透過積木展現家鄉特色，像是大樹國小學生拼鳳梨、荔枝與舊鐵橋；內門區觀亭國小學生則拼火鶴花、總舖師與宋江陣，呈現在地宗教與辦桌文化；梓官國小學童則拼砌烏魚與漁船；汕尾國小學生打造風帆，展現海洋文化。

教育局表示，過程中學生也利用樂高拼砌夢想職業，如貨車、挖土機、飛機、房屋與車輛等。甲仙國小周同學拼出一輛貨車，象徵父親販售麻竹筍乾至全台的辛勞與驕傲；大樹國小張同學則打造飛機，表達成為飛行員、探索世界的夢想。

兒童藝術節活動還結合科技創新，大樹國小校長吳威志分享，學校透過AR攻防戰闖關遊戲，讓學童在遊戲中學習防災知識，提升應變能力。

偏鄉學校 小學生 樂高

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