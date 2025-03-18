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馬公第三衛生所新建工程動土 提升醫療品質與便利

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖馬公市第三衛生所新建工程今天動土，澎湖縣長陳光復表示，期待未來能成為社區健康守護據點，提升在地醫療服務的品質與便利性。

馬公市第三衛生所新建工程動土典禮，陳光復、議長陳毓仁、國民黨議員吳政杰、無黨籍議員魏睿宏、蘇陳綉色、衛生局長陳淑娟、工務處長林文藻、馬公第三衛生所主任陳俊宇等人出席，祈願工程順利進行，造福地方鄉親。

陳光復表示，馬公市第三衛生所原建物老舊，且空間狹小，無法滿足醫療需求，尤其高齡化社會下，基層醫療更顯重要。為提供民眾更完善的就醫環境，縣府積極向中央爭取經費，並在議會支持下，成功推動異地重建。

陳毓仁表示，隨著地方人口與醫療需求的增加，現有的衛生所已難以應對日益提升的服務量，盼工程能夠如期如質完工，讓馬公文澳等社區居民能有便捷的醫療服務。

澎湖衛生局表示，衛生所轄共有第一、第二（澎南）和第三衛生所，其中第三衛生所老舊且狹小，已不敷使用，其新建工程總經費新台幣6700萬元，預計於明年7月完工，興建地上2層，總樓地板面積達300坪，內部設置門診、復健、諮詢、檢查、慢性病衛教、辦公室及會議室等設施，並配置居家醫療及早期療育服務，建構更完整的基層健康照護體系。

澎湖縣 衛生所 馬公

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