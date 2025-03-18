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屏東鄭成功廟生活空間啟用 周春米：凝聚客家感情

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣政府與客家委員會攜手推動「麟洛鄉鄭成功廟棚架下的生活空間計畫」，今天舉行啟用典禮，屏東縣長周春米表示，信仰中心兼活動聚會功能，讓客家親感情更凝聚。

麟洛鄉鄭成功廟生活空間斥資新台幣逾1500萬元，新建工程以打傘遮蔭概念作為棚架下空間設計主軸，打造寬12公尺、高7公尺以混凝土結合鋼構棚架空間，多功能棚架空間提供地方未來辦理各項活動場域，照明系統也提升，夜間也能使用棚架下空間。今天舉行完工啟用儀式。

周春米出席並表示，這是麟洛鄉親很重要的生活空間，孩子可以打球、長輩也可以活動，透過整建讓空間功能融合社區，完工後延續鄭成功廟宗教文化中心及舉辦聚會相聚活動等，讓客家鄉親感情更凝聚。

為傳承麟洛鄉文化故事，在棚架側邊設置繞境陣頭陳列室，除展示及保存具有價值性或特殊性文物，同時增設以「王爺奶奶回娘家」為主題的「文化故事藝術裝置」，讓遊客更了解典故，增添空間營造趣味性；除棚架下空間，棚架前方空間，以「源起、圓起、緣起」的六堆聚落開拓濫觴的歷史意涵，營造客庄聚落，有其源起、傳承與發揚的獨特意義。

縣府提及，鄭成功廟是麟洛鄉的特色地標，廟方在民國71年創設圖書館，供鄉內學子讀書自習空間，因建築老化需修繕，為保留客家人注重教育，晴耕雨讀，敬字愛書文化傳承精髓，工程將館內斑駁牆面重新油漆，更換照明設備、保養通風設施及施作外牆飾板解決漏水問題，透過優化空間環境，重拾地方讀書風氣及文化涵養。

客家人 鄭成功

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