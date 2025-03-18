快訊

一帶一路工程奪命之怒：塞爾維亞逾10萬人抗議總統武契奇

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

高雄岡山車站跨站天橋能銜接台鐵 供旅客「無縫轉乘」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
捷運施工團隊聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作下，在岡山車站跨站天橋設置銜接平台，供旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內。圖／高雄市捷運局提供
捷運施工團隊聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作下，在岡山車站跨站天橋設置銜接平台，供旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內。圖／高雄市捷運局提供

高雄岡山車站跨站天橋去年6月底開放通行，解決當地多年來需使用地下道至前站搭車的困擾，但民眾仍反應希望跨站天橋能與台鐵設置銜接平台，讓旅客能在天橋內直接進入台鐵站內，高市捷運局為此加緊動工，與台鐵規畫所需空間和建置售票驗票設施等，銜接平台最終於13日完工啟用，旅客能直接從跨站天橋進入站內，串聯前後站「無縫轉乘」。

高雄岡山火車站東側人口稠密，原只靠前站單一進出口通行，當地民眾30多年來需繞行地下道前往前站，相當不便，捷運局規劃興建車站前後站跨站天橋，總工程經費1.8億元，2022年底施工，去年6月底於捷運岡山站通車時，一併完成開放通行，讓兩側居民搭乘捷運和台鐵更加方便，但仍有不少民眾期待開放直接從天橋進入臺鐵站內。

捷運施工團隊因此聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續趕工，規畫所需空間和售票驗票設施等介面工作；捷運局表示，施工上需較跨站天橋更長的時程，在積極趕工之下，已於3月13日正式開放銜接平台，旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內，可串聯前後站無縫轉乘，增加民眾搭乘便利性，大大提高大眾運輸使用率。

捷運局表示，跨站天橋開放通行後，接獲相當多民眾反映，希望天橋除了提供岡山火車站前後站通行便利性，更期待後續銜接平台能儘速施作完成，開放前後站旅客直接從跨站天橋進入臺鐵站內；在承載眾多的關切及期待之下，捷運施工團隊聯手台鐵公司加強合作，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作，終於順利開花結果，完工啟用。

捷運施工團隊聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作下，在岡山車站跨站天橋設置銜接平台，供旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內。圖／高雄市捷運局提供
捷運施工團隊聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作下，在岡山車站跨站天橋設置銜接平台，供旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內。圖／高雄市捷運局提供
捷運施工團隊聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作下，在岡山車站跨站天橋設置銜接平台，供旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內。圖／高雄市捷運局提供
捷運施工團隊聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作下，在岡山車站跨站天橋設置銜接平台，供旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內。圖／高雄市捷運局提供

台鐵 岡山車站 捷運

延伸閱讀

愛踢足球捨中一中 高雄中山工商李宗憲成功摘星錄取台大

國際自由車環台公路賽進高雄 連2天這些區域設交管

繁星放榜！高雄旗美高中錄取率逾8成創新高

達麗奪高雄公辦都更案

相關新聞

高雄岡山車站跨站天橋能銜接台鐵 供旅客「無縫轉乘」

高雄岡山車站跨站天橋去年6月底開放通行，解決當地多年來需使用地下道至前站搭車的困擾，但民眾仍反應希望跨站天橋能與台鐵設置...

影／高雄內門宋江陣28日開鑼 11隊伍搶216萬元獎金

今天是農曆2月19日「觀音佛祖」生日，高市觀光局宣布，2025高雄內門宋江陣3月28日在順賢宮開鑼，系列活動舉辦至4月6...

影／維護人員安全 國研院海洋中心今啟用溫鹽深儀專屬施放系統

國研院海洋中心歷經3年多建置、測試及修正，今天正式啟用「溫鹽深儀專屬施放系統」，是台灣研究船首例，不但可大幅提高「溫鹽深...

國際自由車環台公路賽進高雄 連2天這些區域設交管

2025年國際自由車環台公路大賽，明天巡迴至高雄市比賽，自佛光山佛陀紀念館出發，終點在高雄國家體育場，全長約149公里；...

「高雄首選」驚艷東京國際食品展 冷凍玉荷包獲逾1億元訂單

高雄市政府率領9家農民團體參加2025日本東京國際食品展，展現高雄獨特的農產品與農產加工品，4天展期的外銷訂單突破3.5...

鐘樓怪人 周五現身衛武營

必朝聖的永恆鉅作、經典法文音樂劇「鐘樓怪人」（Notre Dame de Paris）再次前進南台灣，周五於衛武營國家歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。