高雄岡山車站跨站天橋能銜接台鐵 供旅客「無縫轉乘」
高雄岡山車站跨站天橋去年6月底開放通行，解決當地多年來需使用地下道至前站搭車的困擾，但民眾仍反應希望跨站天橋能與台鐵設置銜接平台，讓旅客能在天橋內直接進入台鐵站內，高市捷運局為此加緊動工，與台鐵規畫所需空間和建置售票驗票設施等，銜接平台最終於13日完工啟用，旅客能直接從跨站天橋進入站內，串聯前後站「無縫轉乘」。
高雄岡山火車站東側人口稠密，原只靠前站單一進出口通行，當地民眾30多年來需繞行地下道前往前站，相當不便，捷運局規劃興建車站前後站跨站天橋，總工程經費1.8億元，2022年底施工，去年6月底於捷運岡山站通車時，一併完成開放通行，讓兩側居民搭乘捷運和台鐵更加方便，但仍有不少民眾期待開放直接從天橋進入臺鐵站內。
捷運施工團隊因此聯手台鐵公司，在不影響台鐵營運之下持續趕工，規畫所需空間和售票驗票設施等介面工作；捷運局表示，施工上需較跨站天橋更長的時程，在積極趕工之下，已於3月13日正式開放銜接平台，旅客能直接從跨站天橋進入臺鐵站內，可串聯前後站無縫轉乘，增加民眾搭乘便利性，大大提高大眾運輸使用率。
捷運局表示，跨站天橋開放通行後，接獲相當多民眾反映，希望天橋除了提供岡山火車站前後站通行便利性，更期待後續銜接平台能儘速施作完成，開放前後站旅客直接從跨站天橋進入臺鐵站內；在承載眾多的關切及期待之下，捷運施工團隊聯手台鐵公司加強合作，在不影響台鐵營運之下持續加強趕工施作，終於順利開花結果，完工啟用。
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