影／高雄內門宋江陣28日開鑼 11隊伍搶216萬元獎金

今天是農曆2月19日「觀音佛祖」生日，高市觀光局宣布，2025高雄內門宋江陣3月28日在順賢宮開鑼，系列活動舉辦至4月6日，將有創新及傳統陣頭同台交流，「宋江大宴」每桌1萬2000元，由南海紫竹寺主委湯富隆（阿隆師）掌鼎，展現傳統辦桌文化的美味佳餚。

觀光局今早在四維行政中心舉辦活動記者會，「最美宋江陣」之稱的中華藝校、內門傳統武陣代表「順賢宮宋江陣」及創意宋江陣頭代表「台南大學」輪番上場尬陣，互別苗頭、各有特色。

記者會上，市府秘書長郭添貴、內門順賢宮董事長黃文正、觀光局長高閔琳、民政局副局長石慶豐4人為現場陣頭頭旗結綵，祈求平安順利。此外，掌鼎總舖師湯富隆帶領4名徒弟帶來「宋江大宴」上菜秀，介紹色香味俱全的辦桌菜色。

秘書長郭添貴表示，高雄去年吸引6794萬人次遊客，今年年初吉伊卡哇又造成新一波出遊熱潮；內門區是宋江陣重要發源地，內門宋江陣今年邁入第25年，活動位於內門順賢宮，高達216萬總獎金，共有11支隊伍報名參賽。

順賢宮董事長黃文正說，今年宋江陣於3月28日（周五）晚間7點開鑼，當天會有最高規格「青刀巷」迎接貴賓，首次邀請替媽祖遶境開路的大甲鎮瀾宮哨角隊參與開幕，3月28日及 4月5日、6日安排煙火秀，精彩可期。