影／維護人員安全 國研院海洋中心今啟用溫鹽深儀專屬施放系統

國研院海洋中心歷經3年多建置、測試及修正，今天正式啟用「溫鹽深儀專屬施放系統」，是台灣研究船首例，不但可大幅提高「溫鹽深儀」作業成功率，也可維護作業人員安全，將來也可供給相同或相似的海洋研究設備可靠且有效的技術參考。

「溫鹽深儀」（Conductivity, Temperature and Depth Profiler，簡稱CTD ）是精準的海洋探測工具，可擷取海水中各個水層的水溫、鹽度及其他重要化學參數與海洋環境資料。溫鹽深儀重達700公斤，採滿水後更重達1000公斤，如何安全及有效率地佈放回收溫鹽深儀，是研究船作業的重要課題。

國研院海洋中心維運的「勵進」研究船，是提供國內學術界使用最重要的海洋研究船。過去在「勵進」研究船佈放回收溫鹽深儀時，必須使用訊號絞機，配合後A型架或側A型架，作業時需要至少4名以上人力協助佈放回收，風浪不佳時，容易造成設備甩動過大，影響人員安全。除了人力及作業空間需求大，也會影響其他大型設備的作業動線及工作時間。

為了改善作業空間需求及確保操作人員安全，國研院海洋中心自2021年開始規劃設置「溫鹽深儀專屬施放系統」（Launch and Recovery System，簡稱LARS），經歷3年多建置、測試與修正，今天宣布該項設備正式啟用，是台灣首度建立並使用溫鹽深儀專屬施放系統進行採樣作業。

溫鹽深儀專屬施放系統配置在「勵進」研究船左舷靠近船舯的地方，以減少船體前後搖擺的影響，並搭配專屬的絞機、吊臂。使用溫鹽深儀專屬施放系統進行溫鹽深儀的佈放與回收時，泊頭構造會先協助固定溫鹽深儀本體，接著液壓可伸縮吊臂會將溫鹽深儀本體往欲佈放的海面延伸，無需人力帶纜，即可讓溫鹽深儀與船身保持足夠的佈放與回收空間。

不僅可減少作業人力並有效提升人員作業安全，亦可與其他大型探測作業同時併行。溫鹽深儀專屬施放系統可徹底發揮研究船主甲板潛能，將研究船之可作業空間最大化，使得海上作業更為安全且增加效率。