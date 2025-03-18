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國際自由車環台公路賽進高雄 連2天這些區域設交管

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國際自由車環台公路賽，高雄警方設交管措施。記者林保光／翻攝
國際自由車環台公路賽，高雄警方設交管措施。記者林保光／翻攝

2025年國際自由車環台公路大賽，明天巡迴至高雄市比賽，自佛光山佛陀紀念館出發，終點在高雄國家體育場，全長約149公里；3月20日再由高雄市美濃客家文物館出發，終點在屏東縣六堆客家文化園區，高雄市警方沿途將設交管措施，可能影響車流。

高雄市警局交通大隊表示，警方為引導車隊及維護選手安全，才規畫交通管制措施，2天除動員沿線各分局逾900名警力，也協請300名義交人員共同執勤，為降低民眾用路不便，採「循序式」交通管制，透過前導車M-Police，將路況畫面即時傳輸至指揮所全程掌控，在車隊到達前，透過無線電呼叫及前導車提示路口員警、義交進行交通管制，將管制時間縮減至10至15分鐘，減少民眾等候車隊通過時間，也保障比賽隊伍順暢通行。

高雄市警方對這項國際比賽，規畫道路管制預估時間如下：

一、3月19日（高雄市站）

大樹區：上午9時30至10時20分、中午12時20分至下午1時15分。

旗山區：上午10時至10時45分、中午12時15分至下午1時。

美濃區：上午10時15分至11時。

六龜區：上午10時30分至11時45分。

桃源區：上午11時15分至11時55分。

甲仙區：上午11時30分至中午12時30分。

杉林區：上午11時50分至中午12時50分。

燕巢區、大社區：上午12時40分至下午1時30分。

楠梓區、左營區（終點區）：中午12時40分至下午1時45分。

賽事競賽路線：

里嶺大橋台29線79K→右轉旗山橋(台28線)→竹子門→新威大橋→十八羅漢山服務區(台27甲)→右轉太平路→六龜大橋→左轉六龜山城休息站(台27甲)→左行源通香腸(台27線)→右行不老溫泉區(高133線)→寶來溫泉公園→左轉寶來一橋(台20線)→甲仙大橋→左轉延平一路(台3線)→旗美醫院→里嶺大橋→右轉信誼高爾夫球場(台22線)→右轉土庫一路→楠梓監理站→德民路→左轉外環西路→右轉左楠路→右轉世運大道→高雄國家體育場(終點)。

二、3月20日（美麗新六堆站）

美濃客家文化館：3月19日晚間8時至3月20日中午12時。

美濃區：上午10時至10時20分。

六龜區：上午10時至10時40分。

賽事競賽路線：

龍肚國中→竹子門看板→右轉新威大橋(台28線)→右轉(台27線)→右轉上大津橋→進入屏東縣。

國際自由車環台公路賽，高雄警方設交管措施。記者林保光／翻攝
國際自由車環台公路賽，高雄警方設交管措施。記者林保光／翻攝
國際自由車環台公路賽，高雄警方設交管措施。記者林保光／翻攝
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六龜 客家文化 高雄市

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