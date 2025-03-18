「高雄首選」驚艷東京國際食品展 冷凍玉荷包獲逾1億元訂單
高雄市政府率領9家農民團體參加2025日本東京國際食品展，展現高雄獨特的農產品與農產加工品，4天展期的外銷訂單突破3.56億元，較去年2.6億元成長3成6。農業局說，這次最受國際買家青睞的農產品，是冷凍的高雄玉荷包荔枝，有日本餐飲集團下單訂購超過1億元；鳳梨、香蕉、玉荷包荔枝及蜜棗等鮮果訂單，也超過5000萬元。
農業局今天表示，高雄農特產品向來以品質優良著稱，其中又以蜜棗、玉荷包荔枝、鳳梨及香蕉備受日本消費者喜愛。不僅讓鮮果市場熱銷，且經過加工後，更發展出各式各樣的特色食品，讓高雄首選的美味珍品得以擴展外銷通路的精采舞台。
農業局說，「境界果菜生產合作社」首次參與日本東京國際食品展就創下佳績，業者的3D電磁冷凍技術，能讓冷凍的玉荷包荔枝外殼仍能保持鮮豔色澤、不變黑，解凍後果肉也不會軟爛出水，提升保鮮品質與便利性，吸引日本連鎖餐飲集團鎖定冷凍高雄玉荷包荔枝下單逾1億元訂單。
與東京電視台合作並打響知名度的「匯通果菜生產合作社」所生產蜜棗以脆甜多汁、口感細緻爽口的特點，成為展場上的人氣焦點。「陳稼莊自然農園」以有機農產加工品突破重圍，吸引代理商及各大通路詢問進口事宜。
「大樹蜂產品運銷合作社」展會上推出蜂王乳、蜂膠液、蜂蜜檸檬水、蜂蜜等多款蜂產品，吸引日本連鎖百貨詢問，有貿易商當場表達合作意願，期望將這份來自台灣的天然美味引進日本市場。
「文誠蜂蜜」吸引以色列及韓國買主，拓展國際通路。「一鳴生技農園」的冷凍乾燥果脆以鳳梨、荔枝、芒果等豐富品項吸引食品業者。「芳境果菜運銷合作社」的加工品玉荷包銀耳露受到食品大廠青睞。「加洲果菜運銷合作社」的蔬菜脆片及讓玉荷包荔枝以原物料方式融入生活的「春上香運銷合作社」都是國際市場的最佳首選。
農業局說，高雄種植約2300公頃玉荷包荔枝，產量近1萬噸。玉荷包是熱帶水果、產期短，日本的民眾喜愛玉荷包的香氣與甜味，會把冷凍玉荷包做成冰沙、甜點內餡，也會直接退冰當成餐後甜點享用，這次日方訂購逾1億元的冷凍高雄玉荷包荔枝，重量約在300噸至400噸，將在收成後開始出貨。
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