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澎湖郵輪觀光啟動 璽寶探險號清晨抵達馬公港

中央社／ 澎湖縣18日電

郵輪「璽寶探險號」今天清晨抵達馬公港，開啟澎湖今年郵輪觀光旅遊市場，盼帶動地方經濟發展。馬公港區今天還同時泊靠澎湖輪和海上圖書館「望僕號」，罕見熱鬧，吸引民眾目光。

重達3萬2000噸級的「璽寶探險號」（SEABOURNQUEST）郵輪，滿載451名歐美旅客，16日自香港出發，今天清晨7時許抵達馬公港，港務公司出動拖船以噴水禮迎接，縣府在馬公碼頭區1號碼頭安排菊之音樂團表演等迎賓活動。

澎湖縣政府參議王國裕、旅遊處長陳美齡與港務公司等代表，分別登船致贈首航紀念與互贈禮品，451名來自歐美等國的遊客，將暢遊澎湖本島，下午5時再開往基隆。

澎湖縣政府表示，除了「璽寶探險號」，郵輪澎湖今年預計還有「海洋富士號」，另「麗星郵輪」則正在船期評估中。

澎湖縣 郵輪 馬公

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