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金門縣府赴日教育交流 盼打造以孩子為本學習環境

中央社／ 金門縣18日電

金門縣長陳福海率團赴日參訪幼兒園交流幼兒教育，他表示，透過此次參訪，盼金門學校能結合軟硬體設備，打造「以孩子為本」，更具啟發、實用性且符合教育需求的學習環境。

為提升金門縣幼兒教育品質，陳福海12到16日率教育團隊到日本東京都，與十文字學園女子大學附屬幼稚園、都杉並區立成田西子幼兒園、千葉縣船橋市英進幼稚園、三咲小鳩保育園等校交流。

金門縣教育處透過新聞稿表示，參訪行程盼能讓教育團隊深入了解不同學前教育理念與校園環境規劃。日本學前教育中尊重幼兒、重視幼兒自然探索及自律的教育理念，讓幼兒在自由遊戲中探索和學習，並鼓勵他們發展自律和自主能力。

教育處表示，在交流中發現日方課程設計與空間規劃皆圍繞著孩子的「日常生活技能需求」展開。他們認為，幼兒園環境應該提供充足的自由探索空間，透過遊戲、團體活動與日常生活訓練，培養孩子自主學習能力與社交互動技巧。

陳福海表示，如何讓校園不只是提供學習的場域，而是能激發孩子好奇心與創造力的環境，是未來金門教育建設重要方向。他也說，硬體建設固然重要，但更關鍵的是如何讓建築與課程結合，盼能透過這次參訪，讓同行校長在未來規劃中做到「以孩子為本」，打造更具啟發性、實用性且符合教育需求的學習環境。

陳福海說，未來縣政教育團隊將持續促成更多國際交流機會，讓教育夥伴從不同國家經驗中獲取靈感，為金門幼兒教育發展打造更完整藍圖，共同培育具備文化自信、創造力與國際競爭力的新世代。

團隊 金門 陳福海

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