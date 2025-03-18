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鐘樓怪人 周五現身衛武營

聯合報／ 本報訊
經典法文音樂劇「鐘樓怪人」25周年世界巡迴台灣站高雄場本周五開演。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇「鐘樓怪人」25周年世界巡迴台灣站高雄場本周五開演。圖／聯合數位文創提供

必朝聖的永恆鉅作、經典法文音樂劇「鐘樓怪人」（Notre Dame de Paris）再次前進南台灣，周五於衛武營國家歌劇院盛大登場，展開25周年世界巡迴台灣站之高雄場。鐘樓怪人音樂劇改編自法國大文豪雨果（Victor Hugo）同名經典鉅作，以15世紀末的巴黎聖母院為背景，細膩刻畫出角色間錯綜複雜的愛恨情仇。

此劇上周台北首站巡演，博得眾多粉絲、名人盛讚，並表示「重回初見巴黎聖母院的感動」、「現場看到哭了」、「必看經典作品」；而由劇內遊唱詩人以高亢的聲線劃開故事序幕的歌曲「大教堂時代」，同為音樂劇的安可曲，每場皆深深擄獲觀眾的心，被大讚「一聽就愛上！」

鐘樓怪人一劇憑藉著扣人心弦的曲目、演員精湛的歌唱技巧、現場演出的震撼感，屢次來台不斷刷新票房紀錄，過往亮眼的演出表現與累積的諸多口碑好評，讓此次25周年世界紀念巡迴的台中場與高雄部分場次，陸續創下近完售的成績，主辦單位聯合數位文創也盼能與台灣觀眾共享這部必朝聖經典鉅作。鐘樓怪人於21日至30日於高雄衛武營國家歌劇院演出，務必把握熱賣倒數的機會，購票請上udn售票網

國家歌劇院 巴黎聖母院 音樂劇

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