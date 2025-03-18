城中城災戶 可優先承租其他社宅

全台戶數、公設坪數最多的高雄七賢安居社宅，本報昨獨家披露已停工數月，住都中心昨回應，已和統包商解約，預定4月上網招標以趕上進度；由於該社宅預計安置城中城災民，市府表示，會輔導受災戶申請其他完工社宅並優先承租。

2021年10月16日，城中城大火奪走46條人命，事發後市府安置受災戶70人，利用善款補貼租金，並規畫七賢安居社會住宅安置災民，預計2028年完工，城中城原址則拆掉改建成公園，盼陽光照進這個悲劇之地。

但負責統包的台灣綠建科技公司疑財務出現問題，去年10月起七賢安居就停工至今，因業者無法履約，國家住都中心今年2月終止契約，預計下月重新上網招標，統包金額估約35.82億元，盡快趕上進度。

城中城住戶聽聞七賢安居停擺，完工期程未知，對於未來前景感到悲觀，曾在城中城大樓擔任主委的屋主趙維新感慨，當時說2028年可以完工入住，現在停工還要重新招標，還要再等幾年？若無租金補助，弱勢的受災戶生活更困難，「我們好像被市府給遺忘了」。

社會局回應，配合社宅興建期程，災戶租金補助已核定補助至2027年9月，會持續協助受災戶，不因七賢安居進度受影響。都發局則說，受災戶如有租屋需求，未來可輔導申請其他完工的社宅並優先承租，權益不會受影響。

此外，配合「亞灣2.0智慧創新園區」等開發計畫，高雄市政府昨完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期工程實施者綜合評選，由國揚集團子公司等組成合作聯盟獲選，預估投資金額逾110億元，連同已經動工的第1期工程，總計可提供1200戶社宅。