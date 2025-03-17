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枋山出現首例鼬獾狂犬病 屏縣府加開犬貓接種疫苗場次

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉內獅火車站在3月12日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是枋山鄉首次驗出野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第二例。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋山鄉內獅火車站在3月12日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是枋山鄉首次驗出野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第二例。圖／屏東縣政府提供

屏東縣枋山鄉內獅火車站在3月12日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是枋山鄉首次驗出野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第二例，屏東縣動物防疫所與枋山鄉和獅子鄉公所將在3月28日加開犬貓狂犬病疫苗注射場次，呼籲周邊鄉鎮民眾把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

屏東縣動物防疫所將於3月28日上午10點半至12點在獅子鄉內獅聚會所與下午1點半至3點在枋山鄉嘉和福德宮免費施打犬貓狂犬病疫苗。除內獅車站周邊區域緊急加場外，4月開始在獅子鄉各村密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，詳細場次資訊可到「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請民眾多加利用。

屏東縣動物防疫所表示，屏東縣累計13鄉鎮為狂犬病疫區，近年野生動物狂犬病疫情持續發生，若民眾發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，請通報動物防疫所08-7224109送驗。

屏東縣動物防疫所表示，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者將依「動物傳染病防治條例」處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動物 屏東縣 狂犬病疫苗

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