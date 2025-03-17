高雄市長陳其邁上任後首度訪美 明天參訪NVIDIA總部

高雄市長陳其邁安排「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」，3月16日至20日率團隊赴美交流。經發局指出，市府團隊今天考察舊金山灣區水岸建設及體驗無人自駕車，明天（美西時間17日）將前往NVIDIA總部與技術高層進行高雄智慧燈塔計畫研討，後天參加NVIDIA GTC大會，聆聽執行長黃仁勳演講。

市府團隊抵達美國西岸，首日行程是參訪舊金山灣區水岸建設，以及金門公園(Golden Gate Park），體驗無人自駕計程車。市長陳其邁率團隊搭乘Google旗下Waymo AI無人自動駕駛計程車前往漁人碼頭。眾人發現，Waymo起動平穩，且有精準的行人判斷，可在人潮車流密集區域順暢行駛，令人印象深刻。

陳其邁表示，這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府評估將它導入大型活動或指定場域，思考新型交通運具的可行性。