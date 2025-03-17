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高雄市長陳其邁上任後首度訪美 明天參訪NVIDIA總部

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左起高雄市長陳其邁、工務局長楊欽富、副市長羅達生及水利局長蔡長展等人赴美參訪。圖／高市經發局提供
左起高雄市長陳其邁、工務局長楊欽富、副市長羅達生及水利局長蔡長展等人赴美參訪。圖／高市經發局提供

高雄市長陳其邁安排「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」，3月16日至20日率團隊赴美交流。經發局指出，市府團隊今天考察舊金山灣區水岸建設及體驗無人自駕車，明天（美西時間17日）將前往NVIDIA總部與技術高層進行高雄智慧燈塔計畫研討，後天參加NVIDIA GTC大會，聆聽執行長黃仁勳演講。

市府團隊抵達美國西岸，首日行程是參訪舊金山灣區水岸建設，以及金門公園(Golden Gate Park），體驗無人自駕計程車。市長陳其邁率團隊搭乘Google旗下Waymo AI無人自動駕駛計程車前往漁人碼頭。眾人發現，Waymo起動平穩，且有精準的行人判斷，可在人潮車流密集區域順暢行駛，令人印象深刻。

陳其邁表示，這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府評估將它導入大型活動或指定場域，思考新型交通運具的可行性。

經發局指出，市府團隊本次出訪重點是受邀參加NVIDIA GTC 2025大會，聆聽執行長黃仁勳主題演講，並與輝達高層討論現有AI合作專案，以及未來AI應用技術發展。明天（美西時間17日）將拜訪NVIDIA總部，與公司高層討論現正合作的智慧燈塔專案，還有探討智慧醫療領域的合作。

Waymo會有語音及螢幕顯示，可告知乘客行程資訊及抵達時間。圖／高市經發局提供
Waymo會有語音及螢幕顯示，可告知乘客行程資訊及抵達時間。圖／高市經發局提供
高市府參訪團隊體驗無人自駕車，Waymo的感知系統運用光達（LiDAR）、攝影機和雷達，可即時偵測周圍的車輛、行人或單車。圖／高市經發局提供
高市府參訪團隊體驗無人自駕車，Waymo的感知系統運用光達（LiDAR）、攝影機和雷達，可即時偵測周圍的車輛、行人或單車。圖／高市經發局提供

團隊 舊金山 陳其邁

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