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金門建功嶼設施老舊 縣府預計封島2個月修繕

中央社／ 金門縣17日電

金門建功嶼每年吸引大批遊客到訪創造地方觀光效益，縣府考量島上設施老舊，著手進行修繕工程並向交通部爭取2300萬元補助計畫，預計4月1日至6月30日封島施作。

金門縣長陳福海表示，建功嶼島上設施長年經海風及海水侵蝕，造成建物老舊及破損，基於遊客安全考量，著手進行建功嶼及周邊景觀修繕工程，並向交通部觀光署爭取新台幣2300萬元「建功嶼及周邊景觀修繕工程」補助計畫。

陳福海指出，工程主要內容為建功嶼設施及景觀改善、廁所整修、入口廣場與誠實堡周邊環境改善，及延平郡王祠前停車場及周邊改善。盼提升整體觀光服務品質，增強遊客遊憩體驗，帶來更多旅遊人潮，擴大金門整體區域觀光效益。

金門縣政府觀光處今天新聞稿指出，建功嶼曾入選「台灣觀光100亮點」，每年參觀人數達21萬人次，退潮期間集客量大，為提供遊客優質及安全旅遊場所，相關修繕工程已動工，並考量施工安全及工程進度，預計4月1日至6月30日將進行封島施作。

觀光處表示，屆時建功嶼島上軍事據點將進行封閉整修，做必要安全性阻隔，期間遊客仍可依退潮時間由海上步道步行至建功嶼外圍及鄭成功石雕像周邊參訪，相關資訊將在「樂遊金門」、「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁公告。

交通部 金門 陳福海

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