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陳其邁率市府團隊赴美 將參訪輝達總部討論專案

中央社／ 高雄17日電
高雄市長陳其邁將赴美參加輝達AI大會GTC 2025。記者郭韋綺／翻攝
高雄市長陳其邁將赴美參加輝達AI大會GTC 2025。記者郭韋綺／翻攝

高雄市長陳其邁於3月16日至20日帶領市府團隊前往美國西岸進行「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」。除參訪舊金山灣區重大建設，並將參訪NVIDIA總部與高層進行高雄智慧燈塔專案計畫研討。

陳其邁此行聚焦智慧城市、AI技術與產官學研交流，高市府今天發布新聞稿說明相關行程。其中，美國時間16日首日參訪舊金山灣區重大建設及金門公園（Golden Gate Park），同步體驗無人自駕計程車，了解尖端自動駕駛技術與硬體應用。

陳其邁搭乘Google旗下Waymo AI無人自動駕駛計程車後表示，這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。

此外，陳其邁一行17日參訪輝達（NVIDIA）總部，與公司高層針對正在合作的智慧燈塔專案進行討論，並探討接續在智慧醫療領域的合作。18日參加NVIDIAGTC大會，聆聽輝達執行長黃仁勳演講，並於會展現場拜訪台灣廠商與國際大廠展位。

19日則是拜會當地市政府、史丹佛大學探討城市級AI與智慧醫療應用；最後一日與科技大廠及新創加速器交流，借鏡高雄產業發展與新創扶植策略。

高市府表示，高雄市落實淨零碳排計畫，以「淨零交通」為核心戰略。透過多元措施推廣綠色交通，鼓勵市民採用低碳運具，並攜手NVIDIA、鴻海，運用在地數據建構視覺語言模型，全方位掌握城市交通動態。

舊金山 陳其邁

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