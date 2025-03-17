城中城災民亟盼社宅卻停工 都發局：可優先申請其他社宅

2021年高雄城中城大火造成46人不幸喪命，事發後市府安置受災戶70人，並規畫七賢安居社會住宅安置災民，豈料社宅興建停工半年，進度嚴重落後。高市府表示，有關受災戶的租屋、依親及機構安置補助，可申請至2027年9月；未來輔導受災戶優先申請其他完工社宅，權益不受影響。

高雄七賢安居社宅統包公司出現財務危機，去年10月停工至今，因業者無法履約，國家住都中心今年2月已終止契約，預計下月重新上網招標。

都發局表示，城中城事件發生後，社會局協助城中城受災戶70人，其中68人已自行依親或租屋，2人於機構安置。另方面，都發局也協助有租屋需求災民，透過「社會住宅包租代管」計畫，提供受災戶更安全平價的居住環境，雖然七賢安居須重新發包，受災戶如有租屋需求，未來仍可輔導受災戶申請其他完工之社宅並優先承租，權益不會受影響。

災後高市社會局運用民間捐款補助城中城傷者與受災戶租屋、依親及機構安置補助。社會局說，配合七賢國中舊址之社會住宅興建期程，已核定補助至2027年9月。此外，昨日已經洽請內政部住都中心，針對此案工程盡快重新遴選包商進行復工，並且密切注意該案工程進度。社會局也會持續協助受災戶，不因七賢安居目前進度而受影響。