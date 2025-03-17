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亞灣智慧公宅公辦都更評選出爐 引資逾110億元

中央社／ 高雄17日電

高雄市「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」評選結果出爐，由威力國際開發股份有限公司與藏裕營造組成合作聯盟獲選最優申請人，全案預估投資金額超過新台幣110億元。

高雄市都發局今天表示，已順利完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」實施者綜合評選程序，結果由國揚集團子公司的威力國際開發股份有限公司，與藏美集團所屬的藏裕營造組成合作聯盟獲選最優申請人。

副市長林欽榮表示，因應亞灣2.0智慧創新園區、高雄軟體科學園區2期等重要產業進駐，市府透過公辦都更、捷運聯合開發案提供產業進駐，並推動亞灣智慧公宅計畫，打造宜居環境，讓人才留得下、住得好。

都發局新聞稿說明，全案預估投資金額達110億元以上，未來將為亞洲新灣區提供650戶以上社會住宅，落實居住正義。預計規劃興建4.3萬坪量體，規劃2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅。

此外，全區將以「5GAIoT智慧建築」、「城中的公園」為理念，將地面層保留大面積的開放空間，營造都市綠帶並搭配立體綠化設計，目標取得黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計等，邁向淨零永續目標。

都發局表示，亞灣智慧公宅將與亞洲新灣區的產業相輔相成，盼吸引更多高科技人才落腳高雄，促進產業與城市共同成長。後續將依法儘快與最優申請人洽商契約簽訂事宜，預計於今年第2季完成簽約。

綠建築 都更

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