高雄選拔模範公車駕駛長 投票還能抽大獎

高雄市交通局為鼓勵不分晴雨載送民眾的公車駕駛長，舉辦模範公車駕駛長選拔活動，民眾可於4月30日前在「高雄iBus+公車動態APP」投票，肯定駕駛長還有機會抽中大獎。

高雄市交通局長張淑娟表示，高雄市計有830名負責城市運輸服務的公車駕駛長，為肯定第一線人員的貢獻，辦理優良駕駛長選拔活動，希望民眾對印象深刻、服務暖心的駕駛長投下神聖一票，下車時也可以給公車駕駛長一個微笑或口頭鼓勵。

交通局今天發布新聞稿指出，即日起至4月30日舉辦「114年模範公車駕駛長選拔活動」，民眾可在搭乘公車時，透過新版「iBus+ APP」點選「動態」查詢目前搭乘公車路線，再點選「投票」，填妥資料即完成投票（限搭乘公車當日有效）。

交通局表示，投票民眾有機會抽中無線頭戴式耳機及商品禮券等多項好禮，另外，活動期間在交通局臉書官方粉絲專頁「轉動高雄青春夢」貼文下方，留言分享搭乘公車趣事或暖心小故事並公開分享貼文，有機會抽中超商禮券等多項好禮，相關訊息可上交通局官網、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。