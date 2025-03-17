高雄龍華市場店家「鍋蓋放垃圾桶上」 衛生局出手稽查

高雄龍華市場以打造不像傳統市場的現代化風格著稱，市場內一家受歡迎滷豬腳店近日遭消費者爆料，指稱「滷鍋蓋放在垃圾桶上、店員製作餐點未戴口罩」，衛生堪虞。高市衛生局稽查後表示，未發現消費者投訴情況，卻有冰箱內部不潔且未有溫度紀錄、垃圾桶未加蓋等項缺失，要求業者限期改善，否則依法開罰。

一名網友在threads發文說，10日前往龍華市場，竟發現一家攤販員工將滷鍋蓋放在有倒過廚餘的垃圾桶上，並且盛完滷肉之後又把鍋蓋蓋回去，員工做餐時也未戴著口罩。發文一出引發其他人共鳴，有網友回應「市場內不衛生的店很多」、「還有一家關東煮有小強」。

一名自稱該店主管的人在發文下方回應說，當天門市人員的處理流程錯誤，導致顧客感覺有衛生上的隱患，已對該名員工教育及懲處，之後會加強門市人員出餐流程及衛生整潔的監督與改善，對消費者致十二萬分歉意。

衛生局表示，今天依食品良好衛生規範準則查察，現場工作人員有戴口罩及未發現店內鍋蓋放置於垃圾桶上，針對冰箱內部不潔且未有溫度紀錄、油品未離地放置、垃圾桶未加蓋且放置於作業區影響作業動線、從業人員未定期接受健康檢查等缺失，依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善。