號稱全台2個「第一」七賢安居社宅停工 統包金曝4月重招標

本報獨家披露在全國社宅中號稱戶數606戶、公益設施1948坪拿下二個「第一」的高雄七賢安居社宅，傳出興建統包公司出現財務危機，去年10月已停工，國家住都中心證實，因業者無法履約，今年2月已終止契；住都中心今天上午再度發聲明強調，統包金額35.82億元的七賢安居停工後，預定4月上網招標，以趕上進度。

國家住都中心今天上午再度發出聲明指出，高雄市前金區七賢安居社會住宅新建統包工程規畫興建606戶，原統包金額為35.82億元。自去年6月起現場進度出現延宕，國家住都中心多次函文催請統包商，遲未有積極履約之作為，為避免後續進度持續落後，於去年9月與統包商協商解約，最終於今年2月經雙方合意終止契約關係。

住都中心強調，目前已針對七賢安居社宅重新啟動工程設計監造招標作業，預定4月將重新公告上網招標，10月辦理營造工程招標作業，相關作業均加速辦理。國家住都中心正積極面對處理，未來新的廠商加入後，也會加強監督，逐步趕上進度。

負責統包七賢安居社宅的台灣綠建科技公司為台灣土地開發有限公司旗下公司，記者去電綠建科技公司，電話無人接聽，台開公司員工透露，「七賢安居停工已是舊聞」，並指會轉達發言人，但至截稿前均無法取得台開的回應。