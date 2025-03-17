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高雄前鎮漁港青鱗魚大爆發 海洋局說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄前鎮漁港近日青鱗魚大爆發。記者王勇超／攝影
高雄前鎮漁港近日青鱗魚大爆發。記者王勇超／攝影

高雄前鎮漁港近期出現許多俗稱「青鱗仔」的青鱗魚，黃昏時刻經常可看到成群的青鱗魚為了躲避大魚追咬，在海面四處逃竄甚至跳上岸邊。當地居民說，已經很多年沒有看過這麼多青鱗魚了。海洋局說，大魚追逐青鱗魚游進港，是一種食物鏈自然現象，也代表前鎮漁港近期水質狀況良好。

青鱗魚體型外觀如銀白色子彈，屬於洄游性魚類，有強烈的趨光性。台灣北海岸的漁民把被稱為電石的碳化鈣，裝桶載上漁船出海，發現青鱗魚群，就用導管把水注入電石桶中，造成化學作用產生乙炔氣，再將乙炔順著導管噴出，在魚群周圍點燃後，發出強光巨響，漁民再藉由火光誘導魚群入網，這種魚法也被稱為「蹦火仔」。

前鎮漁港位於高雄市前鎮區，是國內最大遠洋漁港基地，常有遠洋漁船停泊及卸魚，近日有漁船員在靠岸整補時，發現日落前常有成群的青鱗魚遭到白帶魚或竹梭魚追咬，在海面亂竄，有些青鱗魚甚至會跳上岸邊。

當地居民說，今年2月底開始突然有青鱗魚群湧入前鎮漁港，「已經好幾年沒看過這麼多青鱗魚了」，甚至還有人專門來撿拾跳上岸的新鮮青鱗魚，妥善冰存後當成出海釣紅槽、石斑的魚餌。

農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心主任翁進興說，青鱗仔有趨光性，多半被捕捉來當成餌料，很多漁港內都會出現青鱗仔的行蹤，只是數量多寡不一定，魚類資源每幾年會循環，「有時今年會忽然大爆發，但明年就消失」。

海洋局說，前鎮漁港從2021年開始推動下水道系統工程，完成港區內792間用戶及12間事業用戶污水接管並輔以截流，另在漁港排水口處設置6處截流閘門，2023年完工後，已大幅改善港區的內的水質，近期前鎮漁港內出現青鱗魚群，吸引大魚入港追食，代表港內水質狀況良好。

高雄前鎮漁港今年2月底開始出現許多青鱗魚。記者王勇超／攝影
高雄前鎮漁港今年2月底開始出現許多青鱗魚。記者王勇超／攝影
高雄前鎮漁港近日青鱗魚大爆發，有民眾蒐集新鮮的青鱗魚拿去當海釣的魚餌。記者王勇超／攝影
高雄前鎮漁港近日青鱗魚大爆發，有民眾蒐集新鮮的青鱗魚拿去當海釣的魚餌。記者王勇超／攝影

前鎮漁港 水質 魚類

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