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高雄Gokube 將停止營業
進軍高雄6年的「Gokube夠酷比」共享微型電動二輪車，租借不須駕照，費用比共享機車低，近日卻傳出將停業，不少市民直呼可惜。
創辦人李威昨證實，因經營上考量，預計本月20日停止營業。高市交通局表示，截至昨天，尚未接獲申請停業公文。Gokube停業後，高雄仍有GoShare、iRent、WeMo、其昜科技4家共享機車業者，共約3千輛運具提供服務，也積極拓展公共自行車租賃站點，全市多達1412站、1萬3106輛。
兩輪共享電動車市場，仍以電動機車為主，主要品牌GoShare、iRent、WeMo幾乎都在6都提供服務。北市交通局指出，共享機車平均每月租借逾50萬人次，除貓空、陽明山等山區外，基本上12個行政區皆可租借；新北等5都共享機車數量、營運範圍，都朝擴大發展。
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