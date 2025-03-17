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屏縣編指引 保護第一線社工安全

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣府昨舉辦123社工人運動會，縣長周春米（前排左五）到場勉勵社工。記者劉星君／攝影
屏東縣府昨舉辦123社工人運動會，縣長周春米（前排左五）到場勉勵社工。記者劉星君／攝影

4月2日是社工日，屏東縣府社會處昨提早慶祝社工日，舉辦「123社工人」社工運動會，展現社工活力與熱情，社會處也宣布，6月將完成社工安全維護手冊，並採買125台平板電腦，便利第一線社工製作家訪紀錄，提升社工工作環境。

社會處長劉美淑說，屏東縣公私部門共822名社工，運用社工智慧決策行動平台應用設備嵌入第一線社工人員執行業務，今年添購11台實境教育訓練設備（XR），強化臨場應對危機能力。

劉美淑說，平板可提供第一線社工人員家訪及風險預警，減少人身安全危害，透過平板操作，減輕繁瑣行政作業。此外，今年編撰社工安全維護手冊，提供公私部門社工執行業務實務案例模擬，加入職場安全衛生知識，事前預防到危機處理、事後復原，提升社工風險意識與更友善的環境。

從事保護業務的蔡姓社工說，社工安全維護手冊會加入第一線社工經驗，因應每個案家場域狀況不同，對資歷淺社工來說，有相關指引，在進入案家時可以有基本概念；屏東家扶中心督導許富惠說，社工服務時可以有更多參考，不畏懼，保障安全。

昨有300名社工人齊聚潮好玩幸福村，縣長周春米到場加油，現場玩123木頭人、趣味競賽，歡笑連連。

屏東縣 工人 社工

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