統包商財務危機 七賢安居已停工

高雄「七賢安居」社宅以戶數5254戶、公益設施1948坪，拿下國內社宅2個第1，2022年12月30日風光動土，卻傳出興建統包公司出現財務危機，去年10月已停工，迄今5個月無復工跡象。國家住都中心證實，因業者無法履約，今年2月已終止契約，將重新招標。

市長陳其邁曾強調七賢安居最重要的目標之一是要安置城中城受災戶，並讓青年人可用低租金承租社宅，災民聽聞直言心情很差；都發局表示，會提供社宅給有居住需求的居民，並持續和住都中心掌握工程狀況。

七賢安居是高市「公益性跨區區段徵收」首案，高市府信誓旦旦指，社宅會作為安置高雄「城中城」的受災戶。當時台開董事長邱于芸以統包商台灣綠建科技董事長身分出席，強調得知七賢安居主要目標是安置城中城受災戶，遂自告奮勇加入承包工程，這是台開第一次參與社會住宅。

七賢安居傳出停工數月，記者現地勘查，發現工地圍起圍籬，水泥地崎嶇不平；去電台灣綠建科技公司，電話無人接聽，也無法取得綠建築科技公司所屬的台灣土地開發公司回應。附近居民說，好幾個月沒看到工程車進出，也沒看到工人施工。

城中城受災戶王信富在火災前買下9樓房屋，重新裝潢後租給一名50多歲的女房客，為防隔鄰養狗臭味，砌了面磚牆，沒想到竟發生大火，樓上、樓下、左右鄰居都燒死，自己為房子做的改造幸運救了女房客。

王信富說，從未接到市府相關告知，僅聽說社宅延宕不蓋了，心情很不好。

住都中心回應，綠建科技遲未有積極履約作為，且陸續收到法院強制扣押的命令，為避免進度持續落後，去年9月與統包商啟動協商，今年2月經雙方合意終止契約關係；七賢安居因統包商財務問題導致解約之案件係屬特殊案例，會持續落實社宅興建計畫。