愛情來了！屏東單身聯誼男生只要20人 報名近200人
屏東縣政府近年舉辦單身聯誼活動超熱門，詢問度高，上半年度今天登場，共有200多人報名，入選40人，男女各半20人，其中男生報名人數近200人，今天聯誼來到枋山海岸咖啡與佳冬農會透紅窯坊一起來遇見愛情。
屏東縣府人事處表示，從2019年起，縣府每年結合在地風景或人文特色辦理單身聯誼，曾在勝利星村創意生活園區辦理烘焙活動及潮州日式歷史建築園區展開實境解謎遊戲，今年以海洋為主題，融入愛情元素，藍天白雲映襯碧海，充滿浪漫氛圍。
人事處表示，今天活動在蔚藍的枋山海岸咖啡廳揭開序幕，精心設計在浪漫的海濱與輕鬆自在氛圍中，從破冰遊戲及超夯話題互動，加深浪漫情誼。下午來到佳冬鄉農會透紅窯坊，化身戀愛大廚，一起烘焙手作披薩，在掌聲與笑聲中尋找速配情人，今天有10對配對成功。
人事處說，為落實「樂婚、願生、能養」之政策，舉辦本次聯誼，鼓勵更多單身朋友們勇敢尋找幸福，活動還結合屏東天然景觀與觀光產業，讓參與者除了體驗屏東魅力，還能在浪漫的情境中，相知相遇，攜手共譜幸福戀曲。
單身聯誼活動，縣府人事處表示，目前規畫上下年度各舉辦一場。
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