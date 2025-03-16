奧運金牌拳擊林郁婷屏東分享心路歷程 「耳朵關起來專注前行」

3月是屏東婦女月，屏東婦女節舉辦她方講座，今邀請2024巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷主講「她在堅毅道路上」，分享她克服人生挑戰、堅持夢想，在世界拳擊舞台發光發熱。縣長周春米全程聆聽，鼓勵女性透過女力典範啟發，勇敢追夢、實踐自我價值。

周春米說，郁婷是台灣第一位世界拳擊錦標賽冠軍，第一位奧運金牌拳擊手。每位選手背後的努力與付出多麼不容易。奮鬥歷程，不僅是面對競技場上的挑戰，更要突破社會對女性拳擊選手的刻板印象。不論是訓練環境和資源的限制，還是社會期待與現實的困境，郁婷走在堅毅道路上，站上世界的舞台，為自己實踐價值同時也為台灣爭光。

「當事情在對的道路上就勇往直前，耳朵關起來專注前行，不受雜音而動搖！」林郁婷說，一路以來心路歷程，雖然選手的道路面臨無數挑戰和孤獨，從賽場的性別刻板印象到自我成長的瓶頸，每一步都充滿考驗，她選擇相信自己，一切辛苦的過程，會帶來成長與收穫，讓努力成為改變的一部分。

林郁婷鼓勵大家，「不為別人而生，也不為自己設限；當意志足夠堅定，你也能站在台上」。她也感謝觀眾支持，「每一次的加油和鼓勵，都是我們繼續前行的力量」。