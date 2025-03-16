快訊

延平中學招考作文《那一天，我流下了眼淚》 家長驚：逾半爸媽被賜死

琉球店家傻眼！澳門遊客叫救護車疑為搭便車裝病 車抵衛生所又不看病

聽新聞
0:00 / 0:00

大立商圈人行道去年甫設 日女慘遭小貨車撞飛 議員籲改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
61歲的日籍婦人（紅色箭頭處）昨天下午4時許，步行經過高雄前金區中華路與五福圓環的人行道，遭1輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院。圖／讀者提供
61歲的日籍婦人（紅色箭頭處）昨天下午4時許，步行經過高雄前金區中華路與五福圓環的人行道，遭1輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院。圖／讀者提供

1名來台觀光的日籍婦人，昨天下午4時許步行經過高雄市中華路與五福圓環的人行道，遭一輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院。高雄市議員張博洋今天前往現場勘查，並提出短期與長期的改善建議，呼籲市府相關單位儘速檢討圓環安全設計，確保行人安全。

警方表示，張姓男子（73歲）昨天下午4時許，駕駛小貨車沿中華三路北上通過中華路、五福路口，突然不明原因偏右駛上人行道，撞上來台觀光的日籍婦人（61歲），婦人被送醫治療，張男酒測值無酒精反應，詳細肇事原因仍由警方調查釐清中。

張博洋說，中華路與五福路圓環的東、西、南、北四個方向皆設有寬敞車道，車輛加速空間充足，但現行行人穿越與停等設計缺乏足夠的保護措施，讓行人暴露在高風險環境之中。他認為，短期內應透過彩色鋪面區分人行道與快車道，讓駕駛在視覺上能夠更清楚辨識動線，以降低事故發生的可能性。

張博洋指出，該圓環鄰近公園與百貨公司，人潮逐年增加，具備發展徒步區的潛力，然而，目前的過馬路規劃是將行人導向十字路口中央，雖然設計上可行，但若無完善的安全配套措施，仍可能導致行人受傷。他強調，在人行道設置欄杆或防撞桿，是當前最直接且可行的改善方案，能有效減少車輛誤闖人行道的風險，確保行人安全。

針對長期規劃，張博洋提出將人行道提升為實體化步道的建議，讓人車動線更加明確分隔，進一步營造友善步行環境，提升高雄市的交通安全與國際觀光形象。

事故發生後，也有熱心市民主動聯繫議員辦公室，希望向受傷的日本觀光客提供協助，顯示台灣社會的溫暖與關懷精神。張博洋說，希望傷者能夠早日康復，也期盼市府相關單位正視圓環行人安全問題，加快改善道路品質，讓高雄成為真正適合行走的城市。

61歲的日籍婦人昨天下午4時許，步行經過高雄前金區中華路與五福圓環的人行道，遭1輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院，現場仍可看到她留下的雨傘。圖／張博洋提供
61歲的日籍婦人昨天下午4時許，步行經過高雄前金區中華路與五福圓環的人行道，遭1輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院，現場仍可看到她留下的雨傘。圖／張博洋提供

人行道 張博洋 行人

延伸閱讀

新北推人行道淨寬改善 變電箱該搬去哪是挑戰

新北拆私設斜坡道 身障團體盼兼顧無障礙需求

高雄箱型車突衝上人行道 來台觀光日籍婦挨撞畫面曝光

還路於民！竹市中華路部分人行道淨空 用路人很有感

相關新聞

琉球店家傻眼！澳門遊客叫救護車疑為搭便車裝病 車抵衛生所又不看病

一名澳門遊客到屏東縣琉球鄉旅遊，遭業者在網路發文，要求接送、餐廳吃飯、還要提前退房、退費，業者拒絕，卻被威脅留負評，還疑...

高雄小港上空出現橘色煙霧 將開罰中石化最重恐2000萬

今天中午過後高雄小港上空出現詭異的黃橘色煙霧，高市環保局派員到場稽查發現，煙霧來自小港臨海產業園區內的中石化小港廠，因設...

大立商圈人行道去年甫設 日女慘遭小貨車撞飛 議員籲改善

1名來台觀光的日籍婦人，昨天下午4時許步行經過高雄市中華路與五福圓環的人行道，遭一輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院。高雄...

Gokube將停業 交通局：高雄仍有4家共享機車提供服務

okube夠酷比共享微型電動二輪車2019年起在高雄營運，因可隨租隨還，受到民眾歡迎，近日傳出業者將停業，讓許多高雄市民...

社工日前夕提升工作安全 屏東縣編撰安全手冊與採購平板

4月2日是社工日，屏東縣府社會處今提早慶祝社工日，舉辦「123社工人」社工運動會，邀請300名公私部門社工夥伴齊聚潮好玩...

Gokube共享機車平台將熄燈 高雄市感謝：滿滿高中的回憶

共享電動車平台Gokube成立五年多，在高雄有八個行政區都可借車，是相當知名且深受市民喜愛的共享機車平台，不過，Goku...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。