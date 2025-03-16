大立商圈人行道去年甫設 日女慘遭小貨車撞飛 議員籲改善

1名來台觀光的日籍婦人，昨天下午4時許步行經過高雄市中華路與五福圓環的人行道，遭一輛失控的小貨車衝撞，導致骨折住院。高雄市議員張博洋今天前往現場勘查，並提出短期與長期的改善建議，呼籲市府相關單位儘速檢討圓環安全設計，確保行人安全。

警方表示，張姓男子（73歲）昨天下午4時許，駕駛小貨車沿中華三路北上通過中華路、五福路口，突然不明原因偏右駛上人行道，撞上來台觀光的日籍婦人（61歲），婦人被送醫治療，張男酒測值無酒精反應，詳細肇事原因仍由警方調查釐清中。

張博洋說，中華路與五福路圓環的東、西、南、北四個方向皆設有寬敞車道，車輛加速空間充足，但現行行人穿越與停等設計缺乏足夠的保護措施，讓行人暴露在高風險環境之中。他認為，短期內應透過彩色鋪面區分人行道與快車道，讓駕駛在視覺上能夠更清楚辨識動線，以降低事故發生的可能性。

張博洋指出，該圓環鄰近公園與百貨公司，人潮逐年增加，具備發展徒步區的潛力，然而，目前的過馬路規劃是將行人導向十字路口中央，雖然設計上可行，但若無完善的安全配套措施，仍可能導致行人受傷。他強調，在人行道設置欄杆或防撞桿，是當前最直接且可行的改善方案，能有效減少車輛誤闖人行道的風險，確保行人安全。

針對長期規劃，張博洋提出將人行道提升為實體化步道的建議，讓人車動線更加明確分隔，進一步營造友善步行環境，提升高雄市的交通安全與國際觀光形象。