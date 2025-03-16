高雄「國際城市劍道文化交流大會」邁入20年 400人參賽

高雄市自2005年起舉辦劍道國際城市交流會，今年邁入第20年。文化局指出，今年活動在中山大學體育館開幕，400名劍道愛好者齊聚一堂，高水準的精彩劍道賽事登場，更有難得一見的「柳生制剛流拔刀術」，展現日本武道文化之傳承及藝術價值。

開幕式簡單隆重，包括高雄市文化資產中心主任曾宏民、運動發展局長侯尊堯、台灣劍道聯盟會長陳信寰、日本環境省副大臣弘有和夫、日本國際社會人劍道俱樂部會長渡並直及韓國國際社會人劍道聯盟會長金成喆等人出席。

曾宏民表示，市定古蹟武德殿在2004年修復完成，此後文化局與高雄市劍道文化促進會合作推廣劍道，隔年開始舉辦劍道國際城市交流會，很高興劍道能以高雄武德殿為基地，吸引全世界劍道好手來交流。

今年大會開場的演武為「柳生制剛流拔刀術」。陳信寰指出，這是極少數可以被稱之為「將軍之劍」的劍術流派，從日本江戶時代流傳至今，由劍道教士七段的石黑峰司表演，展現日本武道文化之傳承及藝術價值。

個人賽男子B組冠軍獨臂劍王菊池雅樹說，高雄武德殿保存現況良好，跟日本山梨縣的武德殿相似，一樣都有劍道居合等練習，他看後很感動，持續練習就是他的致勝秘訣。