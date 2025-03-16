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高雄小港上空出現橘色煙霧 將開罰中石化最重恐2000萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄小港上空出現黃橘色煙霧，高市環保局追查發現，異常排放來自中石化小港廠，將依法開罰。圖／高市環保局提供
高雄小港上空出現黃橘色煙霧，高市環保局追查發現，異常排放來自中石化小港廠，將依法開罰。圖／高市環保局提供

今天中午過後高雄小港上空出現詭異的黃橘色煙霧，高市環保局派員到場稽查發現，煙霧來自小港臨海產業園區內的中石化小港廠，因設備操作溫度過低引起。環保局表示，該廠未維持防制設備正常運作，異常排放已經停止，相關數值符合空品標準，但將依違反空氣汙染防制法開罰10萬至2000萬元。

今天下午1點10分左右，環保局AI雲端監視系統發現，小港臨海產業園區有空汙異常排放情形，立即派員至現場了解原因。不久後，陸續有民眾向消防局通報此事，消防局回應為工廠排放廢氣，無人員受傷。

環保局指出，中石化在基本化學材料製造程序（M05）產製環己酮肟，試車過程中因氧化氮去除器操作異常，以致黃橘色氮氧化物由P501管道排放。依據物質安全資料，氮氧化物在高濃度下為有刺激性味道之氣體；環保局派員至廠稽查，並於下風處進行監測，相關數值均符合空品標準。

環保局提醒，目前風向主要為北風，汙染物往海面上擴散，雖異常排放已於1點41分停止，下風處民眾仍需注意空品變化，做好個人防護。

高雄中石化小港廠排放異常煙霧，高市環保局派員檢測下風處空氣品質，數值符合空品標準。圖／高市環保局提供
高雄中石化小港廠排放異常煙霧，高市環保局派員檢測下風處空氣品質，數值符合空品標準。圖／高市環保局提供
高雄中石化小港廠排放異常煙霧，高市環保局派員檢測空氣品質。圖／高市環保局提供
高雄中石化小港廠排放異常煙霧，高市環保局派員檢測空氣品質。圖／高市環保局提供

中石化 環保局 空氣汙染 高雄市

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