高雄小港上空出現橘色煙霧 將開罰中石化最重恐2000萬

今天中午過後高雄小港上空出現詭異的黃橘色煙霧，高市環保局派員到場稽查發現，煙霧來自小港臨海產業園區內的中石化小港廠，因設備操作溫度過低引起。環保局表示，該廠未維持防制設備正常運作，異常排放已經停止，相關數值符合空品標準，但將依違反空氣汙染防制法開罰10萬至2000萬元。

今天下午1點10分左右，環保局AI雲端監視系統發現，小港臨海產業園區有空汙異常排放情形，立即派員至現場了解原因。不久後，陸續有民眾向消防局通報此事，消防局回應為工廠排放廢氣，無人員受傷。

環保局指出，中石化在基本化學材料製造程序（M05）產製環己酮肟，試車過程中因氧化氮去除器操作異常，以致黃橘色氮氧化物由P501管道排放。依據物質安全資料，氮氧化物在高濃度下為有刺激性味道之氣體；環保局派員至廠稽查，並於下風處進行監測，相關數值均符合空品標準。