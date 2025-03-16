琉球店家傻眼！澳門遊客叫救護車疑為搭便車裝病 車抵衛生所又不看病

一名澳門遊客到屏東縣琉球鄉旅遊，遭業者在網路發文，要求接送、餐廳吃飯、還要提前退房、退費，業者拒絕，卻被威脅留負評，還疑裝病叫救護車，但救護車只能載衛生所，未料載到琉球衛生所，這名遊客又不看病，逕自離開，一連串的行為讓店家、網友傻眼。

潛店業者在社群threads發文，澳門遊客來台住宿要求接送到民宿，詢問水上活動開始凹折扣便宜，不租機車也不坐公車，也不走路，因為有預約浮潛，所以請教練接送，還甚至回來帶他去素食店買飯載他回來等。

潛店業者說，想要浮潛，想要業者載他海邊看海，載他去港口，因為天氣不太好，想提早退訂一天。業者拒絕載他去港口，還威脅不載他，不退錢，就要投訴，給他們差評，決定網路發文是要大家留意，而且還濫用社會資源，疑似裝病叫救護車。

屏東縣消防局昨15日10點52分接獲警察局轉報，琉球鄉復興路上有急病救護，派遣琉球救護車前往，救護人員到現場先是問「怎麼車禍的？」，澳門遊客說「不是車禍的，可以到碼頭、醫院嗎？可以到東港那邊嗎？我是頭很痛，肚子也痛，這樣子」現場救護人員說，「只能帶你到衛生所，不能帶你到東港，要由衛生所醫師評估後才能轉診到東港」。

琉球消防隊最後將這名澳門男性送到琉球衛生所就醫，屏東縣衛生局表示，這名個案經救護車後送至琉球衛生所，醫師要進行處置時，但因個案不配合問診，後來在診間自行服用隨身用藥後就離開，衛生所未進行醫療處置。

屏東縣衛生局指出，救護車載送就醫個案，衛生所皆優先處理，如民眾不願配合就醫問診，不僅造成醫療處置困擾，亦增加醫護人員工作負擔，呼籲民眾珍惜救護及醫療資源。