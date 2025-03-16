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Gokube將停業 交通局：高雄仍有4家共享機車提供服務

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
夠酷比（Gokube）公司創辦在疫情前，在高雄市八個行政區提供共享機車服務，供市民借用。圖／聯合報系資料照
夠酷比（Gokube）公司創辦在疫情前，在高雄市八個行政區提供共享機車服務，供市民借用。圖／聯合報系資料照

okube夠酷比共享微型電動二輪車2019年起在高雄營運，因可隨租隨還，受到民眾歡迎，近日傳出業者將停業，讓許多高雄市民直呼「可惜」。高市交通局表示，業者因營運問題要申請停業，高雄仍會有Goshare、Irent、WEMO、其昜科技等4家共享機車業者、共約3000輛運具提供服務。

Gokube是台灣的共享電動車品牌，2018年成立，2019年開始在高雄市區營運，主打隨借隨還，還能透過手機的APP估算行駛距離計費，基本費只要10元，就可騎乘6分鐘或1.5公里，超過6分鐘每分鐘加收0.4元，超過1.5公里每公里6元，受到許多沒機車但想騎車的民眾歡迎。

近日傳出Gokube將在3月20日終止營運，引起許多高雄人關注。據了解，Gokube僅在高雄市經營，提供約1200輛電動自行車，在疫情期間租用率下降，疫情過後營運狀況仍不如預期，因此決定停損並向交通局申請解約，終止服務。

高市交通局說，Gokube是民間業者依「高雄市共享運具發展管理自治條例」自行申請，自2019年起投入營運，該公司因營運問題，將向交通局申請預計4月20日結束營運，網路傳出停業日期3月20日，只是討論的選項之一，至今天為至，交通局尚未接獲業者申請停業的公文。

交通局表示，Gokube停業後，高雄仍有Goshare、Irent、WEMO、其昜科技等4家共享機車業者，共約3000輛運具提供服務；交通局也積極拓展公共自行車租賃站點，目前全市已多達1412站、1萬3106輛公共自行車，預計明年將持續擴增達1500站，滿足民眾最後一哩路轉乘需求。

疫情 電動自行車 高雄市

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