社工日前夕提升工作安全 屏東縣編撰安全手冊與採購平板

4月2日是社工日，屏東縣府社會處今提早慶祝社工日，舉辦「123社工人」社工運動會，邀請300名公私部門社工夥伴齊聚潮好玩幸福村，一起運動，展現社工活力與熱情。社會處表示，今年規畫編撰社工安全維護手冊，預計6月完成。

社會處長劉美淑表示，去年社工運動會促進公私部門關係，透過競賽與團體合作，讓不同領域的社工有機會交流，建立更緊密夥伴關係。今年社工日延續傳統，300名社工一起玩123木頭人，規畫趣味競賽，拚速度、腦力與協調力，比賽拉近彼此距離。縣長周春米今到場勉勵社工們。

社會處表示，全縣公私部門社工共822名社工，縣府致力提升社工福利與勞動權益，打造安全、友善執業環境，運用社工智慧決策行動平台應用設備嵌入第一線社工人員執行業務，添購11台實境教育訓練設備（XR），透過虛擬實境模擬場景，強化社工臨場應對危機能力，今年規畫採買125台平板提供一線社工人員家訪紀錄及風險預警，減少人身安全危害事件發生。

社會處表示，今年屏東縣政府規畫編撰屏東縣社工安全維護手冊，提供公私部門社工執行業務期間實務案例模擬，並加入職場安全衛生相關知識，從事前預防到危機處理、事後復原等，提升社工風險意識及相關知識，讓身處公部門或民間機構的社工人，服務社會同時也能有友善工作環境，成為社會安定的重要支柱。

社會處指出，社工安全維護手冊，邀集實務界、學者界等組成委員小組共同討論編撰，預計今年6月完成。

從事保護業務蔡姓社工說，社工安全維護手冊會與第一線社工討論，每個案家場域狀況不同，對於資歷不夠深社工，有相關指引，在進入場域案家時可以有基本保護概念。