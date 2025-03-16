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鳳山跑三校馬拉松今天登場 男跑者「重溫軍旅回憶」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 2500名選手從陸軍官校司令台開跑。圖／取自許智傑臉書
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 2500名選手從陸軍官校司令台開跑。圖／取自許智傑臉書

「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 2500名選手進入平日未開放的陸軍官校、步訓部（鳳山步校）及中正預校三所學校跑步，新鮮感十足。發起人立委許智傑說，除當兵外，一般人少有機會踏入三所軍事學校，今天全國各路好手難得相聚，大家一起重溫從軍生活的點點滴滴。

「2025鳳山跑三校越野馬拉松」曾停辦一段時日，去年復辦，今年賽事擴大至42公里全馬賽程，挑戰涵蓋鳳山區、大寮區兩地的寬廣路程。

今早立委許智傑、邱議瑩，以及議員林智鴻、張漢忠、陳慧文等人鳴槍後，敦親睦鄰3公里組、驍臨陣當先10公里組、親愛精誠23公里組及勇善戰42.195公里組依序出發。

活動發起人、立委許智傑表示，三校面積總計近鳳山區三分之一，校地寬廣、安全，對外交通影響也小，所以非常適合舉辦馬拉松，未來會繼續舉辦，也會依據跑者回饋意見持續優化，希望三校馬拉松愈辦愈好、愈辦愈盛大。

鳳山慢跑協會說，跑三校馬拉松是全台少見能徜徉軍事區域的馬拉松賽事，感謝鳳邑雙慈殿、中鋼企業工會、三地集團、三洋維士比集團等單位投入及協助。

「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 參賽選手從陸軍官校起跑。圖／許智傑服務處提供
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 參賽選手從陸軍官校起跑。圖／許智傑服務處提供
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 立委許智傑（左一）、邱議瑩（左二）等人為選手鳴槍。圖／許智傑服務處提供
「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天登場， 立委許智傑（左一）、邱議瑩（左二）等人為選手鳴槍。圖／許智傑服務處提供

許智傑 越野 馬拉松

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