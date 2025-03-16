Gokube共享機車平台將熄燈 高雄市感謝：滿滿高中的回憶

共享電動車平台Gokube成立五年多，在高雄有八個行政區都可借車，是相當知名且深受市民喜愛的共享機車平台，不過，Gokube最近日突然宣布，今年3月20日將終止服務，令高雄人錯愕與不捨。

Gokube並未多做說明「熄燈原因」，表示此決定已經思考許久，感謝大家一路以來的支持。Gokube五年多前成立，剛開始僅在鹽埕、前金、新興、前鎮及苓雅區服務，隨後逐步擴展至左營、鼓山、鳳山等區，卻在今年熄燈讓人惋惜。

粉絲專頁「高雄點」在IG上發布貼文，指稱Gokube即將終止服務，最後日期為2025年3月20日，消息曝光後引來網友議論。不少高雄市民上網留言「高中都騎去上課」、「高中的回憶」、「謝謝你，我曾經的便利」、「第一次騎電動車就是這台，突然發現又好幾年過去了」、「滿感謝Gokube帶來的便利性，猶如去日本租電動滑板車一樣便捷。」

不過，也有人留言表示，Gokube雖然便利，但常出現車內安全帽被偷，借車時沒有安全帽可戴，且車輛不時遭到破壞，可想而知業主為何終止服務。