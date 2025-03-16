屏東縣10大易肇事路口 有3處無號誌或僅閃光號誌

屏東縣警察局公布十大易肇事路口，全部都在屏東市區，其中有3處中華路與林森路、民權路與林森路、大連路與大林路20巷，這三個路口都是無號誌路口或僅設閃光號誌，提醒駕駛人通行時特別注意，此類路口因車速較快且駕駛人未確實停讓，事故風險相對提高。

屏東縣警局指出，根據道安資訊平台數據顯示，截至2024年，屏東縣道路交通事故發生件數1萬6461件，較2023年同期減少278件，顯示交通安全狀況逐步改善。但是30日內死亡人數增加至214人，較同期上升4人，顯示部分路口存在高風險因素，需用路人提高警覺。

警察局指出，車輛交織、駕駛人未遵守交通規則等因素，是導致路口事故發生主因。為強化用路人安全意識，交通警察隊依據事故資料，統計全縣十大易肇事路口，呼籲駕駛人通行時特別注意。

警察局指出，公布十大易肇事路口，皆位在屏東市區，分別為中華路與林森路、仁愛路與民生路、中正路與公園路、民和一路18巷、林森路與廣東路、自由路與復興路、民生路與廣東南路、和平路與建國路、大連路與廣東路、民權路與林森路及大連路與大連路20巷。

其中，無號誌或僅設置閃光號誌的路口計有三處，分別是排名第一的中華路與林森路、第九的民權路與林森路以及第十大連路與大連路20巷，此類路口因車速較快且駕駛人未確實停讓，事故風險相對提高。

警方提醒，無號誌及閃光號誌路口路況看似單純，但是駕駛人往往因疏忽停讓義務，或未減速慢行，發生高速碰撞事故導致傷亡。駕駛人行經該類型路口時，應依交通標誌、標線指示，停車確認有無來車，並於確保安全後再行駛入路口；此外，即使於幹道行駛，亦應減速通過路口，隨時保持煞車警戒，避免意外發生。