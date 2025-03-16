屏東北野祭感受山野懷抱 將打造低密度開發露營區

2025屏東北野祭在高樹鄉新豐親水公園登場，結合露營、音樂、市集，昨周末首日湧2萬人次進場，今最後一天，邀請大家享受山野懷抱放鬆氛圍，屏東縣政府指出，未來這裡將成為低密度開發露營區，現正規畫設計，預計6月動工，明年北野祭將更改地點。

2025屏東北野祭昨晚現場施放240秒煙火秀，縣長周春米到場跟大家一同體驗戶外野營樂趣。周春米說，高樹鄉是水質水量保護區，地理條件種出很好的蜜棗、鳳梨，縣府將北野祭打造專屬高樹鄉的品牌，預告將來這邊將成為低密度開發露營區，現正規畫設計中，預計6月動工，明年北野祭將更改地點，為帶給民眾更友善、更豐富的野營地點。

周春米說，繼去年舉辦首屆北野祭，獲許多正面回饋，今年同步在賽嘉樂園舉辦全國首場公部門無障礙露營，且為身心障礙者打造無障礙露營拖車「挑戰者號」，讓大家接近田野、走進山林。今年北野祭活動內容更豐富，歡迎全國朋友到此享受美食、體驗露營車、逛市集、聽音樂，拋開平日的疲憊與憂慮，體驗屏東最北、高樹最美北野祭。

北野祭以露營為主題，邀請多家國內外知名品牌露營帳篷、野營周邊設備、露營車等共同響應，場域空間規畫「風格露營區」，安排「露營車」展示及「風格營位帳篷」供民眾體驗紮營樂趣！活動也規畫多款工作坊，苔球製作、綠植上版、排灣族琉璃求生手環體驗傳統手作技藝及樹皮創作，運用自然素材，製作獨特藝術品。